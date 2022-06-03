Для наших доріг: кросовер Toyota RAV4 отримав нову спецверсію (фото)

Toyota RAV4 Woodland Edition отримав посилену підвіску та позашляхову гуму. Кросовер доступний виключно в гібридному виконанні.

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Лінійку Toyota RAV4 2023 розширить модифікація підвищеної прохідності Woodland Edition. Вона краще підготовлена до поганих доріг і призначена для любителів активного відпочинку поза асфальтом. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

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[ + – ] На даху встановлені посилені рейлінги для багажника Фото: Toyota

Нову Toyota RAV4 Woodland Edition можна впізнати, перш за все, за золотистими 18-дюймовими колісними дисками з позашляховими шинами Falken WILDPEAK All-Terrain. Крім того, у кросовера нові бризковики, а на даху з'явилися посилені рейлінги для кріплення багажника чи іншого спорядження.

[ + – ] У салоні з'явилися прогумовані килимки Фото: Toyota

У салоні встановлено нову мультимедійну систему з 10,5-дюймовим сенсорним дисплеєм. Також Toyota отримала зносостійкі гумові килимки, а в багажнику з'явилася 120-вольтна розетка.

[ + – ] У багажнику передбачена розетка Фото: Toyota

Нова Toyota RAV4 Woodland Edition доступна лише з 222-сильною гібридною установкою, що складається з 2,5-літрової бензинової четвірки та двох електромоторів. Звичайно, стандартним є повний привід.

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Підвіску кросовера підготували до бездоріжжя в ралійному підрозділі TRD. Для бездоріжжя її посилили та збільшили робочий хід, щоб вона краще справлялася з вибоїнами.

[ + – ] Стандартними є 18-дюймові позашляхові шини Фото: Toyota

Toyota RAV4 Woodland Edition надійде в продаж під кінець літа. Точні ціни ще не оголошені, але відомо, що нова версія буде приблизно на $3500 дорожчою за стандартний гібрид RAV4 з повним приводом.

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