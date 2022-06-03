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Для наших дорог: кроссовер Toyota RAV4 получил новую спецверсию (фото)

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Фото: Toyota | Toyota RAV4 Woodland Edition будет примерно на $3500 дороже стандартного гибрида

Toyota RAV4 Woodland Edition получила усиленную подвеску и внедорожную резину. Кроссовер доступен исключительно в гибридном исполнении.

Линейку Toyota RAV4 2023 расширит модификация повышенной проходимости Woodland Edition. Она лучше подготовлена к к плохим дорогам и предназначена для любителей активного отдыха вне асфальта. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

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На крыше установлены усиленные рейлинги для багажника
Фото: Toyota

Новая Toyota RAV4 Woodland Edition узнается, прежде всего, по золотистым 18-дюймовым колесным дискам с внедорожными шинами Falken WILDPEAK All-Terrain. Кроме того, у кроссовера новые брызговики, а на крыше появились усиленные рейлинги для крепления багажника или другого снаряжения.

Новая Toyota RAV4, Toyota RAV4 Woodland Edition, Toyota RAV4, кроссовер Toyota RAV4, Toyota RAV4 2023
В салоне появились прорезиненые коврики
Фото: Toyota

В салоне установлена новая мультимедийная система с 10,5-дюймовым сенсорным дисплеем. Также Toyota получил износостойкие резиновые коврики, а в багажнике появилась 120-вольтная розетка.

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В багажнике предусмотрена розетка
Фото: Toyota

Новая Toyota RAV4 Woodland Edition доступна только с 222-сильной гибридной установкой, состоящей из 2,5-литровой бензиновой четверки и двух электромоторов. Естественно, стандартным является полный привод.

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Подвеску кроссовера подготовили к бездорожью в раллийном подразделении TRD. Для бездорожья ее усилили и увеличили рабочий ход, чтобы она лучше справлялась с ухабами.

Новая Toyota RAV4, Toyota RAV4 Woodland Edition, Toyota RAV4, кроссовер Toyota RAV4, Toyota RAV4 2023
Стандартными являются 18-дюймовые внедорожные шины
Фото: Toyota

Toyota RAV4 Woodland Edition поступит в продажу под конец лета. Точные цены еще не объявлены, но известно, что новая версия будет примерно на $3500 дороже стандартного гибрида RAV4 с полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал, что Toyota Corolla прошла фейслифтинг и стала мощнее. Одновременно обновлены седан, хэтчбек и универсал.