Toyota показала недорогой гибридный кроссовер: он расходует всего 6,3 л на 100 км (фото)

Toyota Corolla Cross получила 194-сильную гибридную модификацию. Кроссовер получился мощнее, быстрее и экономичнее стандартной бензиновой версии.

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Линейку Toyota Corolla Cross 2022 расширила новая гибридная модификация. Кроссовер поступит в продажу в ближайшее время по цене примерно от $25 000. Подробности авто раскрыли в пресс-службе японской марки.

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[ + – ] Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 8 с Фото: Toyota

Новая Toyota Corolla Cross оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 194 л. с., то есть она на 25 сил мощнее стандартной двухлитровой версии. До 100 км/ч такой кроссовер разгоняется всего за 8 с – на секунду быстрее чисто бензинового варианта.

[ + – ] Цена гибрида стартует с 25 тысяч долларов Фото: Toyota

Расход топлива составляет всего 6,3 л/100 км в смешанном цикле. Это очень неплохой результат, учитывая динамические характеристики и наличие полного привода уже в базовом оснащении.

[ + – ] В салоне установлен увеличенный сенсорный дисплей Фото: Toyota

Узнать гибрид Toyota Corolla Cross можно по несколько измененной передней части с новой решеткой радиатора и особые 17-дюймовые диски. В салоне установили увеличенный 8,0-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Объем багажника несколько уменьшен и составляет 440 л.

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Комплектация Toyota Corolla Cross расширена и включает точку Wi-Fi, адаптивный круиз-контроль, а также беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, предусмотрены системы автоматического торможения, распознавания дорожных знаков и удержания в полосе.

[ + – ] Объем багажника уменьшен до 440 л Фото: Toyota

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