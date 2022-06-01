Toyota показала недорогий гібридний кросовер: він витрачає лише 6,3 л на 100 км (фото)

Toyota Corolla Cross отримала 194-сильну гібридну модифікацію. Кросовер вийшов потужнішим, швидшим та економічнішим за стандартну бензинову версію.

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Лінійку Toyota Corolla Cross 2022 розширила нова гібридна модифікація. Кросовер надійде у продаж найближчим часом за ціною приблизно від $25 000. Подробиці авто розкрили у пресслужбі японської марки.

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[ + – ] Кросовер розганяється до 100 км/год за 8 с Фото: Toyota

Нова Toyota Corolla Cross оснащена 2,0-літровим бензиновим двигуном та електромотором сумарною потужністю 194 к. с., тобто вона на 25 сил потужніша за стандартну дволітрову версію. До 100 км/год такий кросовер розганяється всього за 8 с — на секунду швидше за чисто бензиновий варіант.

[ + – ] Ціна гібриду стартує з 25 тисяч доларів Фото: Toyota

Витрата палива становить лише 6,3 л/100 км у змішаному циклі. Це дуже непоганий результат, враховуючи динамічні характеристики та наявність повного приводу вже у базовому оснащенні.

[ + – ] У салоні встановлено збільшений сенсорний дисплей Фото: Toyota

Впізнати гібрид Toyota Corolla Cross можна за дещо зміненою передньою частиною з новими решітками радіатора й особливими 17-дюймовими дисками. У салоні встановили збільшений 8-дюймовий дисплей мультимедійної системи. Об'єм багажника дещо зменшений і становить 440 л.

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Комплектація Toyota Corolla Cross розширена та враховує точку Wi-Fi, адаптивний круїз-контроль, а також бездротові Apple CarPlay та Android Auto. Крім того, передбачені системи автоматичного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків та утримання у смузі.

[ + – ] Об'єм багажника зменшено до 440 л Фото: Toyota

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