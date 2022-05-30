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Французький китаєць: Dongfeng показав преміальний кросовер за $20 тисяч (фото)

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Dongfeng Aeolus Haoji, Dongfeng Aeolus, новий Dongfeng Aeolus, китайський кросовер
Фото: autohome.com.cn | Широкі грати радіатора та тоненькі діодні фари – фірмові риси Dongfeng

Dongfeng Aeolus Haoji створено спільно з концерном Stellantis і є близьким родичем кросоверів Citroen C4 і Peugeot 2008. Модель запропонують у бензиновій і гібридній версіях.

У Китаї презентували новий Dongfeng Aeolus Haoji. Кросовер надійде у продаж із літа за ціною приблизно від 20 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.

Dongfeng Aeolus Haoji, Dongfeng Aeolus, новий Dongfeng Aeolus, китайський кросовер
Кросовер побудований на платформі Citroen C4 та Peugeot 2008
Фото: autohome.com.cn

Dongfeng Aeolus Haoji створено за участю фахівців концерну Stellantis. В його основі лежить CMP, яку використовують кросовери Citroen C4 і Peugeot 2008. Утім, новачок майже на пів метра довший за французьких побратимів.

Розміри Dongfeng Aeolus Haoji:

  • довжина — 4 720 мм;
  • ширина — 1 910 мм;
  • висота — 1 702 мм;
  • колісна база — 2 825 мм.
Dongfeng Aeolus Haoji, Dongfeng Aeolus, новий Dongfeng Aeolus, китайський кросовер
Запропонують бензиновий і гібридний варіант кросовера
Фото: autohome.com.cn

Дизайн витриманий у сучасному гранчастому стилі Dongfeng. У кросовера тоненькі фари і величезні грати радіатора.

У салоні на передній панелі розташовані два екрани — цифрова панель приладів і дисплей мультимедіа. Кнопки клімат-контролю — сенсорні.

Dongfeng Aeolus Haoji, Dongfeng Aeolus, новий Dongfeng Aeolus, китайський кросовер
У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: autohome.com.cn

Комплектація Dongfeng Aeolus Haoji може бути дуже багатою. У найдорожчій версії салон оброблений двоколірною шкірою Nappa, передбачені панорамний дах, камери кругового огляду, електропривід і вентиляція сидінь.

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Китайський кросовер запропонований у двох модифікаціях. Базовий Dongfeng Aeolus Haoji отримав 1,5-літрову бензинову турбочетвірку на 204 к. с. та розганяється до 190 км/год.

Dongfeng Aeolus Haoji, Dongfeng Aeolus, новий Dongfeng Aeolus, китайський кросовер
У топовій версії салон обшитий дорогою шкірою Nappa
Фото: autohome.com.cn

У гібридній версії цей двигун працює в парі з електродвигуном і сумарна потужність становить 245 к. с. Максимальна швидкість у разі обмежена на 170 км/год. Усі Dongfeng Aeolus Haoji — передньопривідні.

Раніше Фокус повідомляв, що китайський пікап Great Wall Wingle 7 отримав екстремальну версію для важкого бездоріжжя.