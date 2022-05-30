Французький китаєць: Dongfeng показав преміальний кросовер за $20 тисяч (фото)
Dongfeng Aeolus Haoji створено спільно з концерном Stellantis і є близьким родичем кросоверів Citroen C4 і Peugeot 2008. Модель запропонують у бензиновій і гібридній версіях.
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У Китаї презентували новий Dongfeng Aeolus Haoji. Кросовер надійде у продаж із літа за ціною приблизно від 20 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.
Dongfeng Aeolus Haoji створено за участю фахівців концерну Stellantis. В його основі лежить CMP, яку використовують кросовери Citroen C4 і Peugeot 2008. Утім, новачок майже на пів метра довший за французьких побратимів.
Розміри Dongfeng Aeolus Haoji:
- довжина — 4 720 мм;
- ширина — 1 910 мм;
- висота — 1 702 мм;
- колісна база — 2 825 мм.
Дизайн витриманий у сучасному гранчастому стилі Dongfeng. У кросовера тоненькі фари і величезні грати радіатора.
У салоні на передній панелі розташовані два екрани — цифрова панель приладів і дисплей мультимедіа. Кнопки клімат-контролю — сенсорні.
Комплектація Dongfeng Aeolus Haoji може бути дуже багатою. У найдорожчій версії салон оброблений двоколірною шкірою Nappa, передбачені панорамний дах, камери кругового огляду, електропривід і вентиляція сидінь.Важливо
Китайський кросовер запропонований у двох модифікаціях. Базовий Dongfeng Aeolus Haoji отримав 1,5-літрову бензинову турбочетвірку на 204 к. с. та розганяється до 190 км/год.
У гібридній версії цей двигун працює в парі з електродвигуном і сумарна потужність становить 245 к. с. Максимальна швидкість у разі обмежена на 170 км/год. Усі Dongfeng Aeolus Haoji — передньопривідні.
Раніше Фокус повідомляв, що китайський пікап Great Wall Wingle 7 отримав екстремальну версію для важкого бездоріжжя.