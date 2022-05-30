Французский китаец: Dongfeng показал премиальный кроссовер за $20 тысяч (фото)
Dongfeng Aeolus Haoji создан совместно с концерном Stellantis и является близким родственником кроссоверов Citroen C4 и Peugeot 2008. Модель предложат в бензиновой и гибридной версиях.
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В Китае презентовали новый Dongfeng Aeolus Haoji. Кроссовер поступит в продажу с лета по цене примерно от 20 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.
Dongfeng Aeolus Haoji создан при участии специалистов концерна Stellantis. В его основе лежит CMP, которую используют кроссоверы Citroen C4 и Peugeot 2008. Впрочем, новичок почти на полметра длиннее французских собратьев.
Размеры Dongfeng Aeolus Haoji:
- Длина – 4720 мм
- Ширина – 1910 мм
- Высота – 1702 мм
- Колесная база – 2825 мм
Дизайн выдержан в современном граненом стиле Dongfeng. У кроссовера тоненькие фары и огромная решетка радиатора.
В салоне на передней панели расположены два экрана – цифровая панель приборов и дисплей мультимедиа. Кнопки климат-контроля выполнены сенсорными.
Комплектация Dongfeng Aeolus Haoji может быть очень небедной. В самой дорогой версии салон отделан двухцветной кожей Nappa, предусмотрены панорамная крыша, камеры кругового обзора, электропривод и вентиляция сидений.Важно
Китайский кроссовер предложен в двух модификациях. Базовый Dongfeng Aeolus Haoji получил 1,5-литровую бензиновую турбочетверку на 204 л. с. и разгоняется до 190 км/ч.
В гибридной версии этот двигатель работает в паре с электромотором и суммарная мощность составляет 245 л. с. Максимальная скорость в этом случае ограничена на 170 км/ч. Все Dongfeng Aeolus Haoji — переднеприводные.
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