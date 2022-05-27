Представлен самый экстремальный китайский пикап: у него огромные колеса и лебедка (видео)

Знаменитое исландское ателье Arctic Trucks взялось за тюнинг Great Wall Wingle 7. Его подготовили к самым суровым условиям эксплуатации.

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Пикап Great Wall Wingle 7 получил новую версию для тяжелого бездорожья. Создали ее в исландском ателье Arctic Trucks, специализирующемся на внедорожном тюнинге. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Great Wall Wingle 7 AT35 (именно так назвали модель) доработали довольно-таки серьезно. Его колесные арки расширили на 180 мм, чтобы поместить огромные 17-дюймовые внедорожные шины. Спереди появилась лебедка. Выглядит автомобиль солидно и внушительно.

[ + – ] Клиренс увеличен до 276 мм Фото: motor1.com

Клиренс вырос с 210 до 276 мм. Угол въезда увеличен с 29° до 36°, а угол съезда – с 23° до 29°. Правда, и диаметр разворота вырос с 14,5 до 16,8 м.

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Также появились улучшенные подкрылки и брызговики, а кузов получил дополнительную антикоррозийную обработку. За доплату предлагают широкий перечень различного оборудования – подножки, шноркель, дополнительную оптику, компрессор для подкачки шин и разные варианты крышек для кузова.

[ + – ] Пикап оснащен 2,0-литровым турбодизелем Фото: motor1.com

Двигатель остался без изменений – 2,0-литровый турбодизель развивает 143 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Полный привод дополнен раздаточной коробкой Borg Warner с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

[ + – ] Полный привод пикапа дополнен понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала

К слову, недавно стало известно, что в Arctic Trucks взялись за доработку электрокроссовера Nissan Ariya. Его готовят для пробега с северного полюса на южный.

Также Фокус рассказывал про японский пикап Isuzu в экстремальном тюнинге от Arctic Trucks.