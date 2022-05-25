Новую Honda CR-V 2023 показали на первых официальных фото

Honda CR-V 2023 стала солиднее на вид и подросла в размерах. На первых порах кроссовер предложат в бензиновых и гибридных версиях, а позже появится и электромобиль.

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Опубликованы первые официальные фото Honda CR-V шестого поколения. Презентация кроссовера состоится нынешним летом – ее перенесли на год из-за коронавируса и дефицита микрочипов. Подробности модели раскрыли в пресс-службе Honda.

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[ + – ] В дизайне Honda CR-V стало больше граней Фото: Honda

Следует отметить, что не так давно новая Honda CR-V уже была полностью рассекречена в Китае. Официальные снимки подтвердили, что шпионские фото не были фейком.

Кроссовер Honda CR-V 2023 изменился внешне и выглядит солиднее – в дизайне стало больше граней и меньше плавных линий. Широкая решетка радиатора и тоненькие светодиодные фары – черты нового стиля японской марки. Фонари по-прежнему расположены в стойках крыши. Также видно, что автомобиль заметно подрос.

[ + – ] Фонари расположены в стойках крыши Фото: Honda

Размеры Honda CR-V 2023:

Длина – 4703 мм

Ширина – 1866 мм

Высота – 1680 мм

Колесная база – 2700 мм

Поскольку кроссовер стал больше, то это позволило установить третий ряд сидений. Их, скорее всего, предложат за доплату.

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Какие версии Honda CR-V 2023 будут предложены

На фото засветился гибрид Honda CR-V – он по-прежнему будет оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором, но станет экономичнее. Также ожидается версия с 1,5-литровой турбочетверкой на 193 л. с., а позже появится и первый электромобиль Honda CR-V. Запланированы модификации с передним и полным приводом.

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