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Новую Honda CR-V 2023 показали на первых официальных фото

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Фото: Honda | Honda CR-V 2023 дебютирует нынешним летом

Honda CR-V 2023 стала солиднее на вид и подросла в размерах. На первых порах кроссовер предложат в бензиновых и гибридных версиях, а позже появится и электромобиль.

Опубликованы первые официальные фото Honda CR-V шестого поколения. Презентация кроссовера состоится нынешним летом – ее перенесли на год из-за коронавируса и дефицита микрочипов. Подробности модели раскрыли в пресс-службе Honda.

Honda CR-V, Honda CR-V 2023, новая Honda CR-V, кроссовер Honda CR-V
В дизайне Honda CR-V стало больше граней
Фото: Honda

Следует отметить, что не так давно новая Honda CR-V уже была полностью рассекречена в Китае. Официальные снимки подтвердили, что шпионские фото не были фейком.

Кроссовер Honda CR-V 2023 изменился внешне и выглядит солиднее – в дизайне стало больше граней и меньше плавных линий. Широкая решетка радиатора и тоненькие светодиодные фары – черты нового стиля японской марки. Фонари по-прежнему расположены в стойках крыши. Также видно, что автомобиль заметно подрос.

Honda CR-V, Honda CR-V 2023, новая Honda CR-V, кроссовер Honda CR-V, гибрид Honda CR-V
Фонари расположены в стойках крыши
Фото: Honda

Размеры Honda CR-V 2023:

  • Длина – 4703 мм
  • Ширина – 1866 мм
  • Высота – 1680 мм
  • Колесная база – 2700 мм

Поскольку кроссовер стал больше, то это позволило установить третий ряд сидений. Их, скорее всего, предложат за доплату.

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Какие версии Honda CR-V 2023 будут предложены

На фото засветился гибрид Honda CR-V – он по-прежнему будет оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором, но станет экономичнее. Также ожидается версия с 1,5-литровой турбочетверкой на 193 л. с., а позже появится и первый электромобиль Honda CR-V. Запланированы модификации с передним и полным приводом.

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