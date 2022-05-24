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Внедорожный дизайн и 400 км запаса хода: рассекречен новый электрокар Chery QQ (фото)

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Chery QQ Wujie Pro, новый Chery QQ, Chery QQ 2022, электромобиль Chery QQ
Фото: CarNewsChina | Chery QQ Wujie Pro — четырехместный городской электрокар

Chery QQ Wujie Pro — новая модель в семействе компактных городских электрокаров. Модель предлагают в вариантах мощностью 75 и 95 л. с.

Опубликованы первые фото нового электромобиля из семейства Chery QQ – Wujie Pro. Его продажи на родине в Китае стартуют до конца второго квартала нынешнего года по цене в 79 990 – 101 900 юаней ($11 800 – 15 100). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Chery QQ Wujie Pro, новый Chery QQ, Chery QQ 2022, электромобиль Chery QQ
Электромобиль стоит от 11 800 долларов
Фото: CarNewsChina

QQ – теперь целая линейка компактных авто в модельном ряду Chery, причем все они электрические. Часть из них будут поставлять и на экспорт. Первенцем в семействе стал Chery QQ Ice Cream.

Новый Chery QQ Wujie Pro — четырехместный городской электромобиль. Он на ступеньку выше собрата Ice Cream и несколько крупнее по габаритам.

Chery QQ Wujie Pro, новый Chery QQ, Chery QQ 2022, электромобиль Chery QQ
Запас хода составляет 301-408 км
Фото: CarNewsChina

Размеры Chery QQ Wujie Pro:

  • Длина – 3402 мм
  • Ширина – 1680 мм
  • Высота – 1559 мм
  • Колесная база – 2160 мм

Миниатюрный электрокар выдержан во внедорожном стиле – с высоким капотом, увеличенным клиренсом и выраженным пластиковым обвесом. Дверные ручки выполнены выдвижными.

Chery QQ Wujie Pro, новый Chery QQ, Chery QQ 2022, электромобиль Chery QQ
В салоне установлен большой сенсорный дисплей
Фото: CarNewsChina

В салоне установлены цифровая панель приборов и большой сенсорный дисплей мультимедийной системы. Руль приплюснут сверху и снизу. Список доступных опций включает бесключевой доступ и камеры кругового обзора.

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Характеристики электромобиля Chery QQ Wujie Pro

Китайский электрокар Chery QQ Wujie Pro предлагают в двух версиях:

  • Мощностью 75 л. с. – максимальная скорость 120 км/ч, запас хода 301 км
  • Мощностью 95 л. с. – максимальная скорость 125 км/ч, запас хода 408 км

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