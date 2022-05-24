Внедорожный дизайн и 400 км запаса хода: рассекречен новый электрокар Chery QQ (фото)
Chery QQ Wujie Pro — новая модель в семействе компактных городских электрокаров. Модель предлагают в вариантах мощностью 75 и 95 л. с.
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Опубликованы первые фото нового электромобиля из семейства Chery QQ – Wujie Pro. Его продажи на родине в Китае стартуют до конца второго квартала нынешнего года по цене в 79 990 – 101 900 юаней ($11 800 – 15 100). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
QQ – теперь целая линейка компактных авто в модельном ряду Chery, причем все они электрические. Часть из них будут поставлять и на экспорт. Первенцем в семействе стал Chery QQ Ice Cream.
Новый Chery QQ Wujie Pro — четырехместный городской электромобиль. Он на ступеньку выше собрата Ice Cream и несколько крупнее по габаритам.
Размеры Chery QQ Wujie Pro:
- Длина – 3402 мм
- Ширина – 1680 мм
- Высота – 1559 мм
- Колесная база – 2160 мм
Миниатюрный электрокар выдержан во внедорожном стиле – с высоким капотом, увеличенным клиренсом и выраженным пластиковым обвесом. Дверные ручки выполнены выдвижными.
В салоне установлены цифровая панель приборов и большой сенсорный дисплей мультимедийной системы. Руль приплюснут сверху и снизу. Список доступных опций включает бесключевой доступ и камеры кругового обзора.Важно
Характеристики электромобиля Chery QQ Wujie Pro
Китайский электрокар Chery QQ Wujie Pro предлагают в двух версиях:
- Мощностью 75 л. с. – максимальная скорость 120 км/ч, запас хода 301 км
- Мощностью 95 л. с. – максимальная скорость 125 км/ч, запас хода 408 км
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