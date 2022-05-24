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Позашляховий дизайн і 400 км запасу ходу: розсекречено новий електрокар Chery QQ (фото)

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Фото: CarNewsChina | Chery QQ Wujie Pro — чотиримісний міський електрокар

Chery QQ Wujie Pro — нова модель у сімействі компактних міських електрокарів. Модель пропонують у випадках потужністю 75 і 95 к. с.

Опубліковано перші фото нового електромобіля із сімейства Chery QQ — Wujie Pro. Його продажі на батьківщині в Китаї стартують до кінця другого кварталу нинішнього року за ціною 79 990 – 101 900 юанів ($11 800 – 15 100). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Електромобіль коштує від 11 800 доларів
Фото: CarNewsChina

QQ — тепер ціла лінійка компактних авто в модельному ряді Chery, причому всі вони електричні. Частину з них постачатимуть і на експорт. Першим у сімействі став Chery QQ Ice Cream.

Новий Chery QQ Wujie Pro — чотиримісний міський електромобіль. Він на сходинку вище за побратима Ice Cream і трохи більший за габаритами.

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Запас ходу складає 301-408 км
Фото: CarNewsChina

Розміри Chery QQ Wujie Pro:

  • довжина — 3 402 мм;
  • ширина — 1 680 мм;
  • висота — 1 559 мм;
  • колісна база — 2 160 мм.

Мініатюрний електрокар витриманий у позашляховому стилі — з високим капотом, збільшеним кліренсом і вираженим пластиковим обважуванням. Дверні ручки виготовлені висувними.

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У салоні встановлено великий сенсорний дисплей
Фото: CarNewsChina

У салоні встановлено цифрову панель приладів і великий сенсорний дисплей мультимедійної системи. Кермо приплюснуть зверху та знизу. Список доступних опцій враховує безключовий доступ і камери кругового огляду.

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Характеристики електромобіля Chery QQ Wujie Pro

Китайський електрокар Chery QQ Wujie Pro пропонують у двох версіях:

  • потужністю 75 к. с. — максимальна швидкість 120 км/год, запас ходу 301 км;
  • потужністю 95 к. с. — максимальна швидкість 125 км/год, запас ходу 408 км.

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