Позашляховий дизайн і 400 км запасу ходу: розсекречено новий електрокар Chery QQ (фото)
Chery QQ Wujie Pro — нова модель у сімействі компактних міських електрокарів. Модель пропонують у випадках потужністю 75 і 95 к. с.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Опубліковано перші фото нового електромобіля із сімейства Chery QQ — Wujie Pro. Його продажі на батьківщині в Китаї стартують до кінця другого кварталу нинішнього року за ціною 79 990 – 101 900 юанів ($11 800 – 15 100). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
QQ — тепер ціла лінійка компактних авто в модельному ряді Chery, причому всі вони електричні. Частину з них постачатимуть і на експорт. Першим у сімействі став Chery QQ Ice Cream.
Новий Chery QQ Wujie Pro — чотиримісний міський електромобіль. Він на сходинку вище за побратима Ice Cream і трохи більший за габаритами.
Розміри Chery QQ Wujie Pro:
- довжина — 3 402 мм;
- ширина — 1 680 мм;
- висота — 1 559 мм;
- колісна база — 2 160 мм.
Мініатюрний електрокар витриманий у позашляховому стилі — з високим капотом, збільшеним кліренсом і вираженим пластиковим обважуванням. Дверні ручки виготовлені висувними.
У салоні встановлено цифрову панель приладів і великий сенсорний дисплей мультимедійної системи. Кермо приплюснуть зверху та знизу. Список доступних опцій враховує безключовий доступ і камери кругового огляду.Важливо
Характеристики електромобіля Chery QQ Wujie Pro
Китайський електрокар Chery QQ Wujie Pro пропонують у двох версіях:
- потужністю 75 к. с. — максимальна швидкість 120 км/год, запас ходу 301 км;
- потужністю 95 к. с. — максимальна швидкість 125 км/год, запас ходу 408 км.
Раніше Фокус розповідав про новий компактний електромобіль Nissan за 13 900 доларів.