В Україну ввезли вже 100 тисяч авто для безкоштовного розмитнення: ТОП-10 моделей
Як правило, українці приганяють недорогі старі автомобілі. Попри стереотипи, що існують, елітних авто вартістю понад 100 тис. доларів практично не завозять.
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Кількість уживаних авто, ввезених в Україну для безкоштовного розмитнення, вже перевищила 100 тисяч. Про це свідчить статистика, опублікована народним депутатом Ярославом Желєзняком.
Якщо точніше, то з 9 квітня по 19 травня в Україну кордон перетнули 94 420 авто, і, зважаючи на динаміку, позначку 100 тисяч уже пройдено. Сумарно українці заощадили 10,5 млрд гривень митних платежів.
Середній вік машин становить 14 років, а ціна — 4632 долари, тобто переважають недорогі та не надто свіжі вживані авто. Найбільше ввезли автомобілів вартістю 2000-5000 доларів і випущених у 2003-2012 роках.Важливо
Названі й найпопулярніші вживані авто в Україні:
- Volkswagen Passat — 5654 авто
- Volkswagen Golf — 4542
- Skoda Octavia — 3483
- Audi A6 — 2414
- Volkswagen Touran — 2309
- Renault Megane — 2302
- Audi A4 — 2282
- Opel Zafira — 2088
- Ford Focus — 1863
- Opel Astra — 1782
А ось недешевих елітних моделей вартістю понад 100 тис. доларів пригнали лише 44, і серед них є навіть суперкари. Ярослав Желєзняк назвав ТОП-5 найдорожчих авто, розмитнених безплатно:
- Mercedes-Benz G500 — два авто по $290 000 кожне
- Mercedes-Benz G63 — $248 000
- Ferrari Roma — $221 000
- McLaren 570S Spider — $186 000
- Toyota Land Cruiser 200 — $177 000
Раніше Фокус розповідав, що безплатне розмитнення в Україні може бути скасовано до кінця травня.
Також ми писали, що в нашу країну дозволили ввезення старих вантажівок і автобусів.