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В Україну ввезли вже 100 тисяч авто для безкоштовного розмитнення: ТОП-10 моделей

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Volkswagen Passat, розмитнення авто, безплатне розмитнення в Україні, безплатне розмитнення, вживане авто
Фото: Volkswagen | Найчастіше приганяють старі Volkswagen Passat

Як правило, українці приганяють недорогі старі автомобілі. Попри стереотипи, що існують, елітних авто вартістю понад 100 тис. доларів практично не завозять.

Кількість уживаних авто, ввезених в Україну для безкоштовного розмитнення, вже перевищила 100 тисяч. Про це свідчить статистика, опублікована народним депутатом Ярославом Желєзняком.

Якщо точніше, то з 9 квітня по 19 травня в Україну кордон перетнули 94 420 авто, і, зважаючи на динаміку, позначку 100 тисяч уже пройдено. Сумарно українці заощадили 10,5 млрд гривень митних платежів.

Volkswagen Passat, розмитнення авто, безплатне розмитнення в Україні, безплатне розмитнення, вживані авто
Найбільше ввезли авто вартістю 2000-5000 доларів
Фото: "Железный нардеп"

Середній вік машин становить 14 років, а ціна — 4632 долари, тобто переважають недорогі та не надто свіжі вживані авто. Найбільше ввезли автомобілів вартістю 2000-5000 доларів і випущених у 2003-2012 роках.

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Названі й найпопулярніші вживані авто в Україні:

  1. Volkswagen Passat — 5654 авто
  2. Volkswagen Golf — 4542
  3. Skoda Octavia — 3483
  4. Audi A6 — 2414
  5. Volkswagen Touran — 2309
  6. Renault Megane — 2302
  7. Audi A4 — 2282
  8. Opel Zafira — 2088
  9. Ford Focus — 1863
  10. Opel Astra — 1782
Volkswagen Passat, розмитнення авто, безплатне розмитнення в Україні, безплатне розмитнення, вживане авто
Як правило, безплатно розмитнюють авто 2003-2012 років випуску
Фото: "Железный нардеп"

А ось недешевих елітних моделей вартістю понад 100 тис. доларів пригнали лише 44, і серед них є навіть суперкари. Ярослав Желєзняк назвав ТОП-5 найдорожчих авто, розмитнених безплатно:

  1. Mercedes-Benz G500 — два авто по $290 000 кожне
  2. Mercedes-Benz G63 — $248 000
  3. Ferrari Roma — $221 000
  4. McLaren 570S Spider — $186 000
  5. Toyota Land Cruiser 200 — $177 000

Раніше Фокус розповідав, що безплатне розмитнення в Україні може бути скасовано до кінця травня.

Також ми писали, що в нашу країну дозволили ввезення старих вантажівок і автобусів.