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В Украину ввезли уже 100 тысяч авто для бесплатной растаможки: ТОП-10 моделей

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Фото: Volkswagen | Чаще всего пригоняют подержанные Volkswagen Passat

Как правило, украинцы пригоняют недорогие подержанные автомобили. Вопреки существующим стереотипам, элитных авто стоимостью свыше 100 тыс. долларов практически не завозят.

Количество б/у авто, ввезенных в Украину для бесплатной растаможки, уже перевалило за 100 тысяч. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная народным депутатом Ярославом Железняком.

Если точнее, то с 9 апреля по 19 мая в Украину границу пересекли 94 420 авто, и учитывая динамику, отметка в 100 тысяч уже пройдена. Суммарно украинцы сэкономили 10,5 млрд. гривен таможенных платежей.

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Больше всего ввезли авто стоимостью 2000-5000 долларов
Фото: "Железный нардеп"

Средний возраст машин составляет 14 лет, а цена – 4632 доллара, то есть преобладают недорогие и не слишком свежие б/у авто. Больше всего ввезли автомобилей стоимостью 2000-5000 долларов и выпущенных в 2003-2012 годах.

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Названы и самые популярные б/у авто в Украине:

  1. Volkswagen Passat – 5654 авто
  2. Volkswagen Golf – 4542
  3. Skoda Octavia – 3483
  4. Audi A6 – 2414
  5. Volkswagen Touran – 2309
  6. Renault Megane – 2302
  7. Audi A4 – 2282
  8. Opel Zafira – 2088
  9. Ford Focus – 1863
  10. Opel Astra – 1782
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Как правило бесплатно растамаживают авто 2003-2012 годов выпуска
Фото: "Железный нардеп"

А вот недешевых элитных моделей стоимостью свыше 100 тыс. долларов пригнали всего 44, и среди них есть даже суперкары. Ярослав Железняк назвал ТОП-5 самых дорогих авто, растаможенных бесплатно:

  1. Mercedes-Benz G500 – два авто по $290 000 каждое
  2. Mercedes-Benz G63 – $248 000
  3. Ferrari Roma – $221 000
  4. McLaren 570S Spider – $186 000
  5. Toyota Land Cruiser 200 – $177 000

Ранее Фокус рассказывал, что бесплатная растаможка в Украине может быть отменена до конца мая.

Также мы писали, что в нашу страну разрешили ввоз старых грузовиков и автобусов.