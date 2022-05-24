В Украину ввезли уже 100 тысяч авто для бесплатной растаможки: ТОП-10 моделей
Как правило, украинцы пригоняют недорогие подержанные автомобили. Вопреки существующим стереотипам, элитных авто стоимостью свыше 100 тыс. долларов практически не завозят.
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Количество б/у авто, ввезенных в Украину для бесплатной растаможки, уже перевалило за 100 тысяч. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная народным депутатом Ярославом Железняком.
Если точнее, то с 9 апреля по 19 мая в Украину границу пересекли 94 420 авто, и учитывая динамику, отметка в 100 тысяч уже пройдена. Суммарно украинцы сэкономили 10,5 млрд. гривен таможенных платежей.
Средний возраст машин составляет 14 лет, а цена – 4632 доллара, то есть преобладают недорогие и не слишком свежие б/у авто. Больше всего ввезли автомобилей стоимостью 2000-5000 долларов и выпущенных в 2003-2012 годах.Важно
Названы и самые популярные б/у авто в Украине:
- Volkswagen Passat – 5654 авто
- Volkswagen Golf – 4542
- Skoda Octavia – 3483
- Audi A6 – 2414
- Volkswagen Touran – 2309
- Renault Megane – 2302
- Audi A4 – 2282
- Opel Zafira – 2088
- Ford Focus – 1863
- Opel Astra – 1782
А вот недешевых элитных моделей стоимостью свыше 100 тыс. долларов пригнали всего 44, и среди них есть даже суперкары. Ярослав Железняк назвал ТОП-5 самых дорогих авто, растаможенных бесплатно:
- Mercedes-Benz G500 – два авто по $290 000 каждое
- Mercedes-Benz G63 – $248 000
- Ferrari Roma – $221 000
- McLaren 570S Spider – $186 000
- Toyota Land Cruiser 200 – $177 000
Ранее Фокус рассказывал, что бесплатная растаможка в Украине может быть отменена до конца мая.
Также мы писали, что в нашу страну разрешили ввоз старых грузовиков и автобусов.