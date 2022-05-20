Багате оснащення та режим павербанку: Nissan показав електрокар за ціною Логана (відео)

Електромобіль Nissan Sakura належить до сегмента кей-карів і досягає лише 3,4 м у довжину. Запас ходу авто становить 180 км.

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У Японії презентували новий Nissan Sakura. Компактний міський електромобіль надійде у продаж на батьківщині з літа і коштуватиме від 1,78 мільйона єн ($13 900) — на рівні Renault Logan. Подробиці авто розкрито на офіційному сайті Nissan.

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[ + – ] Передня частина виконана в дусі Nissan Ariya Фото: Nissan

Мініатюрний Nissan Sakura належить до так званих кей-карів. Це особливий автомобільний сегмент у Японії, до якого належать найкомпактніші моделі завдовжки до 3,4 м.

Розміри Nissan Sakura 2022:

Довжина — 3395 мм

Ширина — 1475 мм

Висота — 1655 мм

Колісна база — 2495 мм

Маса — 1070 кг

[ + – ] Запас ходу складає 180 км Фото: Nissan

Дизайн вийшов типовим для кей-карів — з малими кутами нахилу стояків та короткими звисами кузова. Передня частина електрокара виконана в дусі кросовера Nissan Ariya.

Новий Nissan Sakura розрахований на чотирьох людей і має скромний 107-літровий багажник. Комплектація непогана, як для бюджетної моделі — віртуальна панель приладів, навігація з 9-дюймовим дисплеєм, клімат-контроль, паркувальний автопілот.

[ + – ] Nissan Sakura отримав навігацію, віртуальну панель приладів та паркувальний автопілот Фото: Nissan

Характеристики електромобіля Nissan Sakura

Електромобіль Nissan Sakura оснащений двигуном на 64 к. с. і може розвинути 130 км/год. Він чудово маневрує і має дуже малий (9,6 м) діаметр розвороту.

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Невелика акумуляторна батарея місткістю 20 кВт∙год забезпечує запас ходу 180 км. Зарядити електрокар Nissan у домашніх умовах можна за 8 годин, а від швидкої станції на 80% — за 40 хвилин.

Крім того, автомобіль оснастили рекуперативним гальмуванням з режимом e-Pedal (як у Nissan Leaf). Він дозволяє їздити, не натискаючи педалі гальма — авто сповільнюється, якщо відпустити газ.

[ + – ] Електрокар оснащений 64-сильним двигуном і розвиває 130 км/год.

А ще Nissan Sakura здатний відігравати роль великого павербанка — за потреби він може живити цілий будинок електрикою в разі аварії чи стихійного лиха. Заряду вистачить приблизно на день.

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