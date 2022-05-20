Богатое оснащение и режим павербанка: Nissan показал электрокар по цене Логана (видео)
Электромобиль Nissan Sakura относится к сегменту кей-каров и достигает всего 3,4 м в длину. Запас хода авто составляет 180 км.
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В Японии представили новый Nissan Sakura. Компактный городской электромобиль поступит в продажу на родине с лета и будет стоить от 1,78 миллиона иен ($13 900) – на уровне Renault Logan. Подробности авто раскрыты на официальном сайте Nissan.
Миниатюрный Nissan Sakura относится к так называемым кей-карам. Это особый автомобильный сегмент в Японии, к которому принадлежат самые компактные модели длиной до 3,4 м.
Размеры Nissan Sakura 2022:
- Длина – 3395 мм
- Ширина – 1475 мм
- Высота – 1655 мм
- Колесная база – 2495 мм
- Масса – 1070 кг
Дизайн получился типичным для кей-каров – с малыми углами наклона стоек и короткими свесами кузова. Передняя часть электрокара выполнена в духе кроссовера Nissan Ariya.
Новый Nissan Sakura рассчитан на четырех человек и обладает скромным 107-литровым багажником. Комплектация неплохая, как для бюджетной модели – виртуальная панель приборов, навигация с 9-дюймовым дисплеем, климат-контроль, парковочный автопилот.
Характеристики электромобиля Nissan Sakura
Электромобиль Nissan Sakura оснащен мотором на 64 л. с. и может развить 130 км/ч. Он отлично маневрирует и обладает очень малым (9,6 м) диаметром разворота.Важно
Небольшая аккумуляторная батарея емкостью 20 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 180 км. Зарядить электрокар Nissan в домашних условиях можно за 8 часов, а от быстрой станции на 80% — за 40 минут.
Кроме того, авто оснастили рекуперативным торможением с режимом e-Pedal (как у Nissan Leaf). Он позволяет ездить, не нажимая педали тормоза – авто замедляется, если отпустить газ.
А еще Nissan Sakura способен играть роль большого павербанка – в случае он может питать целый дом электричеством в случае аварии или стихийного бедствия. Заряда хватит примерно на день.
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