Богатое оснащение и режим павербанка: Nissan показал электрокар по цене Логана (видео)

Электромобиль Nissan Sakura относится к сегменту кей-каров и достигает всего 3,4 м в длину. Запас хода авто составляет 180 км.

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В Японии представили новый Nissan Sakura. Компактный городской электромобиль поступит в продажу на родине с лета и будет стоить от 1,78 миллиона иен ($13 900) – на уровне Renault Logan. Подробности авто раскрыты на официальном сайте Nissan.

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[ + – ] Передняя часть выполнена в духе Nissan Ariya Фото: Nissan

Миниатюрный Nissan Sakura относится к так называемым кей-карам. Это особый автомобильный сегмент в Японии, к которому принадлежат самые компактные модели длиной до 3,4 м.

Размеры Nissan Sakura 2022:

Длина – 3395 мм

Ширина – 1475 мм

Высота – 1655 мм

Колесная база – 2495 мм

Масса – 1070 кг

[ + – ] Запас хода составляет 180 км Фото: Nissan

Дизайн получился типичным для кей-каров – с малыми углами наклона стоек и короткими свесами кузова. Передняя часть электрокара выполнена в духе кроссовера Nissan Ariya.

Новый Nissan Sakura рассчитан на четырех человек и обладает скромным 107-литровым багажником. Комплектация неплохая, как для бюджетной модели – виртуальная панель приборов, навигация с 9-дюймовым дисплеем, климат-контроль, парковочный автопилот.

[ + – ] Nissan Sakura получил навигацию, виртуальную панель приборов и парковочный автопилот Фото: Nissan

Характеристики электромобиля Nissan Sakura

Электромобиль Nissan Sakura оснащен мотором на 64 л. с. и может развить 130 км/ч. Он отлично маневрирует и обладает очень малым (9,6 м) диаметром разворота.

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Небольшая аккумуляторная батарея емкостью 20 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 180 км. Зарядить электрокар Nissan в домашних условиях можно за 8 часов, а от быстрой станции на 80% — за 40 минут.

Кроме того, авто оснастили рекуперативным торможением с режимом e-Pedal (как у Nissan Leaf). Он позволяет ездить, не нажимая педали тормоза – авто замедляется, если отпустить газ.

[ + – ] Электрокар оснащен 64-сильным мотором и развивает 130 км/ч

А еще Nissan Sakura способен играть роль большого павербанка – в случае он может питать целый дом электричеством в случае аварии или стихийного бедствия. Заряда хватит примерно на день.

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