Ответ санкциям: в РФ угрожают национализировать завод Nissan

Предприятие Nissan в Санкт-Петербурге простаивает уже два месяца и раньше марта 2023 года его работу возобновлять не собирались. Теперь его хотят изъять и передать государству.

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Завод Nissan в Санкт-Петербурге могут национализировать. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мансуров заявил, что рассматривается возможность изъятия всех российских активов японского концерна. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург".

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По словам Мансурова, уже в ближайшее время правительством будет организовано обсуждение будущего активов Nissan. Очень вероятно, что их передадут новому владельцу – например, властям Санкт-Петербурга.

[ + – ] В Санкт-Петербурге выпускали кроссоверы Nissan Фото: ridus.ru

Какие автозаводы в РФ уже национализированы?

Следует отметить, что недавно в государственную собственность уже перешли АвтоВАЗ и московский завод Renault. Однако если Renault Group добровольно продала свои предприятия за символическую сумму в 1 рубль, то в случае с Nissan очевидно речь идет о принудительном изъятии активов. Ранее российские власти угрожали национализацией предприятий всем компаниям, поддержавшим санкции и прекратившим работу в РФ.

Что известно о заводе Nissan в РФ?

Напомним, что завод Nissan в России выпускал кроссоверы Nissan Qashqai, Murano и X-Trail. Японский концерн осудил нападение на Украину и остановил конвейер еще 10 марта.

Позже представители Nissan подтвердили, что предприятие в Санкт-Петербурге будет простаивать минимум до марта 2023 года. Планов возобновления производства пока нет, даже несмотря на то, что автопроизводитель потеряет около 500 миллионов долларов из-за приостановки работы на российском рынке.

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Ранее Фокус сообщал, что санкции против РФ заставили снять с производства единственный кроссовер Lada. Для его сборки не хватает импортных комплектующих.