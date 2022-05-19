Відповідь санкціям: у РФ погрожують націоналізувати завод Nissan

Підприємство Nissan у Санкт-Петербурзі простоює вже два місяці й раніше за березень 2023 його роботу відновлювати не збиралися. Тепер його хочуть вилучити та передати державі.

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Завод Nissan у Санкт-Петербурзі можуть націоналізувати. Міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мансуров заявив, що розглядають можливість вилучення всіх російських активів японського концерну. Про це повідомляє видання "Діловий Петербург".

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За словами Мансурова, вже найближчим часом уряд організує обговорення майбутнього активів Nissan. Цілком імовірно, що їх передадуть новому власнику — наприклад, владі Санкт-Петербурга.

[ + – ] У Санкт-Петербурзі випускали кросовери Nissan Фото: ridus.ru

Які автозаводи у РФ вже націоналізовані?

Слід зазначити, що нещодавно в державну власність вже перейшли АвтоВАЗ та московський завод Renault. Однак якщо Renault Group добровільно продала свої підприємства за символічну суму в 1 рубль, то у випадку з Nissan вочевидь йдеться про примусове вилучення активів. Раніше російська влада загрожувала націоналізацією підприємств усім компаніям, які підтримали санкції та припинили роботу у РФ.

Що відомо про завод Nissan у РФ?

Нагадаємо, що завод Nissan у Росії випускав кросовери Nissan Qashqai, Murano та X-Trail. Японський концерн засудив напад на Україну та зупинив конвеєр ще 10 березня.

Пізніше представники Nissan підтвердили, що підприємство в Санкт-Петербурзі простоюватиме мінімум до березня 2023 року. Планів відновлення виробництва поки немає, навіть попри те, що автовиробник втратить близько 500 мільйонів доларів через припинення роботи на російському ринку.

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Раніше Фокус повідомляв, що санкції проти РФ змусили зняти з виробництва єдиний кросовер Lada. Для його збирання не вистачає імпортних деталей для комплектування.