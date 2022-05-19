В ретро-стиле: Great Wall готовят очень экстравагантный электромобиль
Новый WEY Yuanming по дизайну напоминает автомобили 30-х годов, но "начинка" у него современная.
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В интернет попали фото нового WEY Yuanming от Great Wall. Оригинальная модель поступит в продажу во втором полугодии. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
WEY Yuanming показали в прошлом году в статусе концепт-кара. Китайский седан заинтересовал публику, а потому было решено запустить автомобиль в серию.
Изюминка WEY Yuanming – его ретро-дизайн в духе 30-х годов. Авто обращает на себя внимание благодаря огромной решетке радиатора, выпуклым крыльям и покатой крыше. В отделке – огромное количество хрома. Серийная модель практически не отличается от концепт-кара.
Размеры WEY Yuanming:
- Длина – 4830 мм
- Ширина – 1995 мм
- Высота – 1725 мм
- Колесная база – 2915 мм
- Масса – 2155 кг
Салон автомобиля не показали, но, скорее всего, он также не изменится. У прототипа винтажный стиль интерьера сочетается с тремя современными дисплеями на передней панели.Важно
Известно, что новый WEY Yuanming будет доступен в формате подзаряжаемого гибрида и электромобиля. В первом случае установлены 1,5-литровая бензиновая четверка и электромотор. Предложат два варианта по мощности – 156 и 177 л. с.
Электромобиль WEY Yuanming также будут выпускать в двух версиях. Заднеприводный седан получит один 300-сильный мотор, а полноприводная модификация – два двигателя общей мощностью 400 л. с.
Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz помогли создать роскошный китайский минивэн, который также предложен в гибридном и электрическом вариантах.