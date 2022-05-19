В ретро-стиле: Great Wall готовят очень экстравагантный электромобиль

Новый WEY Yuanming по дизайну напоминает автомобили 30-х годов, но "начинка" у него современная.

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В интернет попали фото нового WEY Yuanming от Great Wall. Оригинальная модель поступит в продажу во втором полугодии. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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WEY Yuanming показали в прошлом году в статусе концепт-кара. Китайский седан заинтересовал публику, а потому было решено запустить автомобиль в серию.

[ + – ] Решетка радиатора отделана хромом Фото: CarNewsChina

Изюминка WEY Yuanming – его ретро-дизайн в духе 30-х годов. Авто обращает на себя внимание благодаря огромной решетке радиатора, выпуклым крыльям и покатой крыше. В отделке – огромное количество хрома. Серийная модель практически не отличается от концепт-кара.

Размеры WEY Yuanming:

Длина – 4830 мм

Ширина – 1995 мм

Высота – 1725 мм

Колесная база – 2915 мм

Масса – 2155 кг

[ + – ] Электромобиль WEY Yuanming предложат в версиях на 300 и 400 л. с. Фото: CarNewsChina

Салон автомобиля не показали, но, скорее всего, он также не изменится. У прототипа винтажный стиль интерьера сочетается с тремя современными дисплеями на передней панели.

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Известно, что новый WEY Yuanming будет доступен в формате подзаряжаемого гибрида и электромобиля. В первом случае установлены 1,5-литровая бензиновая четверка и электромотор. Предложат два варианта по мощности – 156 и 177 л. с.

[ + – ] В салоне ретро-стиль сочетается с современными дисплеями Фото: CarNewsChina

Электромобиль WEY Yuanming также будут выпускать в двух версиях. Заднеприводный седан получит один 300-сильный мотор, а полноприводная модификация – два двигателя общей мощностью 400 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz помогли создать роскошный китайский минивэн, который также предложен в гибридном и электрическом вариантах.