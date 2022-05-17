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Представлен роскошный минивэн от Mercedes-Benz: у него 7 дисплеев и караоке в салоне (фото)

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Фото: CarNewsChina | Гибрид Denza D9 стоит от 49 300 долларов

Denza D9 – большой премиальный минивэн с роскошным салоном и богатым оснащением. Модель предложена в гибридной и электрической версиях.

В Китае презентовали новый Denza D9. Роскошный минивэн – вторая модель нового бренда, созданного совместно концернами BYD Auto и Mercedes-Benz. Всего за полчаса на недешевый автомобиль поступило 3000 заказов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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Минивэн достигает 5,25 м в длину
Фото: CarNewsChina

Denza D9 2022 – полноразмерный минивэн представительского класса, предложенный в гибридной и электрической версии. Внешне они отличаются друг от друга дизайном огромной решетки радиатора.

Размеры Denza D9:

  • Длина – 5250 мм
  • Ширина – 1960 мм
  • Высота – 1920 мм
  • Колесная база – 3110 мм
Denza D9 2022, Denza D9, BYD Denza D9, новый Denza D9, минивэн Denza D9, электромобиль Denza D9
Электромобиль Denza D9 отличается дизайном передней части
Фото: CarNewsChina

В салоне – сразу семь дисплеев и проекция на лобовое стекло. В отделке использованы дорогая кожа Nappa, дерево и алюминий. Среди опций есть аудиосистема с караоке, парковочный автопилот и система полуавтономного вождения.

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Минивэн Denza D9 предложен в стандартной семиместной версии и роскошном четырехместном варианте. В последнем случае сзади установлены два отдельных широких кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем – как в Mercedes-Maybach GLS 600. Оснащение включает холодильник и большую панорамную крышу. Такой минивэн обойдется минимум в 660 тысяч юаней ($88 400).

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В отделке салона использованы кожа Nappa, дерево и алюминий
Фото: CarNewsChina

Стандартный же плаг-ин гибрид Denza D9 стоит 335-445 тысяч юаней ($49 300 – 65 600) и предложен с задним или полным приводом. Он оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. Минивэн способен проехать 190 км в электрическом режиме, а запаса топлива хватает еще на 850 км.

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Внутри установлены сразу семь дисплеев
Фото: CarNewsChina

Электромобиль BYD Denza D9 несколько дороже гибрида – 390-460 тысяч юаней ($57 500 – 67 800). Его запас хода достигает 600 км. Именно электрическую версию модели планируют поставлять на экспорт.

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