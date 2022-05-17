Опубликованы официальные фото и подробности новейшего кроссовера Mercedes-Benz GLC 2023

Новый Mercedes-Benz GLC станет крупнее и просторнее. Кроссовер предложат только в гибридных и электрических версиях.

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Опубликован первый тизер Mercedes-Benz GLC нового поколения. Кроссовер должны презентовать уже 1 июня, а его продажи стартуют под конец года. Подробности будущей модели раскрыли на официальном сайте немецкого бренда.

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Новый Mercedes-Benz GLC ранее видели только в камуфляже во время тестов. Теперь же рассекречен дизайн задней части кроссовера. Судя по тизеру, автомобиль станет элегантнее на вид и будет напоминать старшего брата Mercedes GLE.

[ + – ] Все бензиновые и дизельные двигатели дополнят гибридными установками Фото: Mercedes-Benz

Также стало известно, что кроссовер Mercedes-Benz GLC построен на современной платформе MRA и подрастет в размерах – до 4718 мм в длину при колесной базе в 2890 мм. Автомобиль станет просторнее, а объем его багажника увеличится до 600 л. За доплату предложат пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

В салоне кроссовера появятся 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов и увеличенный 11,9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Интерьер будет оформлен в духе родственного седана Mercedes-Benz C-Class, построенного на той же платформе.

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Кроме того, заявлено, что изначально абсолютно все Mercedes-Benz GLC 2023 будут гибридными. Бензиновые и дизельные турбомоторы объемом 2,0 и 3,0 л дополнят 48-вольтной гибридной установкой. Спортивный Mercedes-AMG GLC43 оснастят 408-сильной турбочетверкой.

Ожидаются в линейке и подзаряжаемые гибриды Mercedes-Benz GLC – таких моделей будет сразу три. А в 2023 году появится электрическая версия EQC.

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