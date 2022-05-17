Опубліковані офіційні фото та подробиці новітнього кросовера Mercedes-Benz GLC 2023

Новий Mercedes-Benz GLC буде більшим і просторішим. Кросовер запропонують лише в гібридних та електричних версіях.

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Опубліковано перший тизер Mercedes-Benz GLC нового покоління. Кросовер мають презентувати вже 1 червня, а його продажі стартують під кінець року. Подробиці майбутньої моделі розкрили на офіційному сайті німецького бренду.

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Новий Mercedes-Benz GLC раніше бачили лише в камуфляжі під час тестів. Тепер розсекречено дизайн задньої частини кросовера. Судячи з тизера, автомобіль стане елегантнішим на вигляд і нагадуватиме старшого брата Mercedes GLE.

[ + – ] Усі бензинові та дизельні двигуни доповнять гібридними установками Фото: Mercedes-Benz

Також стало відомо, що кросовер Mercedes-Benz GLC побудований на сучасній платформі MRA і підросте в розмірах — до 4718 мм завдовжки з колісною базою 2890 мм. Автомобіль стане просторішим, а об'єм його багажника збільшиться до 600 л. За доплату запропонують пневмопідвіску та керовані задні колеса.

У салоні кросовера з'являться 12,3-дюймова віртуальна панель приладів та збільшений 11,9-дюймовий сенсорний екран мультимедіа. Інтер'єр оформлять на кшталт родинного седана Mercedes-Benz C-Class, побудованого на тій же платформі.

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Крім того, заявлено, що спочатку всі Mercedes-Benz GLC 2023 будуть гібридними. Бензинові та дизельні турбомотори об'ємом 2,0 та 3,0 л доповнять 48-вольтною гібридною установкою. Спортивний Mercedes-AMG GLC43 оснастять 408-сильною турбочетвіркою.

Очікуються в лінійці й гібриди Mercedes-Benz GLC, що заряджаються, — таких моделей буде відразу три. А у 2023 році з'явиться електрична версія EQC.

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