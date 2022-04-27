Великі зміни: представлений потужний заряджений Mercedes-AMG C43 (відео)

Відтепер усі потужні Mercedes-Benz C-Class від AMG будуть чотирициліндровими та гібридними, але від цього не стануть повільнішими.

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Новий Mercedes-Benz C-Class 2022 отримав першу заряджену версію від AMG. Седан та універсал Mercedes-AMG C43 надійдуть у продаж у другій половині цього року і він серйозно змінився. Деталі моделі з'явилися на офіційному сайті Mercedes-Benz.

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[ + – ] Заряджена версія впізнається за фірмовими решітками радіатора AMG Фото: Mercedes-Benz

Характеристики Mercedes-AMG C43

Новий Mercedes-AMG C43 тепер чотирициліндровий, як і всі C-Class, а також став гібридом. На зміну трилітровій турбошістці прийшов 2,0-літровий турбодвигун на 408 к. с. і 500 Н∙м. Ще 14 сил короткочасно додає електромотор, тобто сумарна віддача сягає 422 к. с. До речі, чотирициліндровим буде і топовий варіант C63.

[ + – ] На кришці багажника з'явився невеликий спойлер Фото: Mercedes-Benz

Даунсайзинг двигуна не погіршив динаміку авто — навпаки, воно стало навіть швидшим. З 9-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 265 км/год. Витрата палива становить 9,1 л/100 км у змішаному циклі.

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Усі Mercedes-AMG C43 повнопривідні, а також отримали адаптивні амортизатори та керовані задні колеса. Підвіска жорсткіша, а гальма збільшені до 370 мм спереду та 320 мм ззаду.

[ + – ] В обробці салону використані шкірозамінники, алькантара й алюміній Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-AMG C43

Впізнати заряджений Mercedes-Benz C-Class можна за фірмовими решітками радіатора AMG, більш агресивним переднім бампером, обважуванням і спойлером на кришці багажника. Стандартними є 18-дюймові диски, а за доплату запропоновані колеса діаметром до 20 дюймів.

[ + – ] Автомобіль отримав спортивні сидіння Фото: Mercedes-Benz

У салоні з'явилися спортивні сидіння та скошене знизу кермо. В обробці використані штучна шкіра й алькантара, а педалі прикрашені металевими накладками.

[ + – ] Продажі Mercedes-AMG C43 стартують у другому півріччі

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