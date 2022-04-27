Великі зміни: представлений потужний заряджений Mercedes-AMG C43 (відео)
Відтепер усі потужні Mercedes-Benz C-Class від AMG будуть чотирициліндровими та гібридними, але від цього не стануть повільнішими.
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Новий Mercedes-Benz C-Class 2022 отримав першу заряджену версію від AMG. Седан та універсал Mercedes-AMG C43 надійдуть у продаж у другій половині цього року і він серйозно змінився. Деталі моделі з'явилися на офіційному сайті Mercedes-Benz.
Характеристики Mercedes-AMG C43
Новий Mercedes-AMG C43 тепер чотирициліндровий, як і всі C-Class, а також став гібридом. На зміну трилітровій турбошістці прийшов 2,0-літровий турбодвигун на 408 к. с. і 500 Н∙м. Ще 14 сил короткочасно додає електромотор, тобто сумарна віддача сягає 422 к. с. До речі, чотирициліндровим буде і топовий варіант C63.
Даунсайзинг двигуна не погіршив динаміку авто — навпаки, воно стало навіть швидшим. З 9-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 265 км/год. Витрата палива становить 9,1 л/100 км у змішаному циклі.Важливо
Усі Mercedes-AMG C43 повнопривідні, а також отримали адаптивні амортизатори та керовані задні колеса. Підвіска жорсткіша, а гальма збільшені до 370 мм спереду та 320 мм ззаду.
Дизайн Mercedes-AMG C43
Впізнати заряджений Mercedes-Benz C-Class можна за фірмовими решітками радіатора AMG, більш агресивним переднім бампером, обважуванням і спойлером на кришці багажника. Стандартними є 18-дюймові диски, а за доплату запропоновані колеса діаметром до 20 дюймів.
У салоні з'явилися спортивні сидіння та скошене знизу кермо. В обробці використані штучна шкіра й алькантара, а педалі прикрашені металевими накладками.
Раніше Фокус розповідав про новий Mercedes-Benz T-Class — дорожчу версію мінівену Citan.