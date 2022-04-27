Большие перемены: представлен мощный заряженный Mercedes-AMG C43 (видео)

Отныне все мощные Mercedes-Benz C-Class от AMG будут четырехцилиндровыми и гибридными, но от этого не станут медленнее.

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Новый Mercedes-Benz C-Class 2022 получил первую заряженную версию от AMG. Седан и универсал Mercedes-AMG C43 поступят в продажу во второй половине нынешнего года и он серьезно изменился. Подробности модели появились на официальном сайте Mercedes-Benz.

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[ + – ] Заряженная версия узнается по фирменной решетке радиатора AMG Фото: Mercedes-Benz

Характеристики Mercedes-AMG C43

Новый Mercedes-AMG C43 теперь четырехцилиндровый, как и все C-Class, а еще стал гибридом. На смену трехлитровой турбошестерке пришел 2,0-литровый турбодвигатель на 408 л. с. и 500 Н∙м. Еще 14 сил кратковременно прибавляет электромотор, то есть суммарная отдача достигает 422 л. с. К слову, четырехцилиндровым будет и топовый вариант C63.

[ + – ] На крышке багажника появился небольшой спойлер Фото: Mercedes-Benz

Даунсайзинг двигателя не ухудшил динамику авто — наоборот, оно стало даже быстрее. С 9-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, а максимальная скорость может быть ограничена на 250 либо 265 км/ч. Расход топлива составляет 9,1 л/100 км в смешанном цикле.

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Все Mercedes-AMG C43 полноприводные, а еще получили адаптивные амортизаторы и управляемые задние колеса. Подвеска жестче, а тормоза увеличены до 370 мм спереди и 320 мм сзади.

[ + – ] В отделке салона использованы кожзам, алькантара и алюминий Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-AMG C43

Узнать заряженный Mercedes-Benz C-Class можно по фирменной решетке радиатора AMG, более агрессивному переднему бамперу, обвесу и спойлеру на крышке багажника. Стандартными являются 18-дюймовые литые диски, а за доплату предложены колеса диаметром до 20 дюймов.

[ + – ] Автомобиль получил спортивные сиденья Фото: Mercedes-Benz

В салоне появились спортивные сиденья и скошенный снизу руль. В отделке использованы искусственная кожа и алькантара, а педали украшены металлическими накладками.

[ + – ] Продажи Mercedes-AMG C43 стартуют во втором полугодии

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