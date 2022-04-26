Показали Mercedes-Benz T-Class: он может полюбиться Украинцам

Новый компактвен Mercedes-Benz T-Класса, относится к так называемым семейным версиям утилитарных "каблучков", которые очень любят в нашей стране.

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Компания Mercedes-Benz презентовала премиальную версию своей коммерческой модели Citan. Компактный минивен получил собственное имя — T-Class. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

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[ + – ] Дизайн переднего бампера "роднит" Mercedes-Benz T-Класса с сугубо "гражданскими" моделями Фото: Mercedes-Benz

Новинка создана в тесном сотрудничестве с французской компанией Renault и использует платформу и агрегаты популярной модели Kangoo. С этими моделями унифицирован и Nissan Townstar, о котором Фокус рассказывал ранее.

Дизайн Mercedes-Benz T-Class 2022

Компактвен премиум-класса T-Класс был разработан специально для семей и любителей активного отдыха, которым нужно много места в салоне в повседневной жизни, а также для поездок на выходные или занятий спортом, но которые придают большое значение комфорту и стилю.

Размеры Mercedes-Benz T-Класса:

длина — 4498 мм

ширина — 1859 мм

высота — 1811 мм

От пассажирской версии Citan Tourer, новый компактвен от Мерседеса отличается хромированной отделкой ламелей радиаторной решетки, окрашенными в цвет кузова корпусами наружных зеркал и индивидуальным дизайном переднего бампера.

[ + – ] Небольшой 5-местный фургон сочетает в себе компактные внешние размеры с огромным объемом пространства Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Вскоре появится вариант с длинной колесной базой, рассчитанный на семь посадочных мест Фото: Mercedes-Benz

При такой стильной внешности новый Mercedes-Benz T-Класса предлагает много места для загрузки вещей, инвентаря и оборудования для активного отдыха и спорта. Раздвижные боковые двери обеспечивают быструю посадку и высадку, а также гибкие возможности загрузки.

Помимо многофункциональности и огромного пространства совершенно новая модель Mercedes-Benz предлагает высокий уровень оснащения и уже в стандартном оснащении имеет информационно-развлекательную систему MBUX с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, электрический стояночный тормоз, 7 подушек безопасности и многочисленные системы помощи при вождении ADAS.

[ + – ] От собратьев по платформе Mercedes-Benz T-Класса отличают более дорогие материалы в интерьере Фото: Mercedes-Benz [ + – ] В салоне могут применяться яркие элементы декора в цвет кузова Фото: Mercedes-Benz

А в качестве опций предлагает 17-дюймовые колесные диски, светодиодные фары High Performance, систему бесконтактного доступа в салон и запуска двигателя KEYLESS-GO, фоновое светодиодное освещение и даже обивку сидений из искусственной кожи ARTICO и многое другое.

[ + – ] В качестве опции предлагается обивка сидений из искусственной кожи ARTICO Фото: Mercedes-Benz [ + – ] На втором ряду Mercedes-Benz T-Класса 2022 можно разместить до трех детских кресел Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Заднее сиденье Mercedes-Benz T-Класса в стандартной комплектации складывается, образуя практически ровную погрузочную площадку с полом багажного отделения Фото: Mercedes-Benz

Так же, как и собраться по платформе Renault Kangoo и Nissan Townstar, новинка от Mercedes-Benz получит традиционные ДВС, а позже и полностью электрическую версию, аналогичную Renault Kangoo E-Tech.

Цена на новый Mercedes-Benz T-Class начинается с 30 тысяч евро за базовую версию T160 с механической коробкой передач.

Дизельные версии T160d и T180d оснащены 1,5-литровым мотором мощностью 95 л.с. и 116 л.с. соответственно. Бензиновые Mercedes-Benz T-Класса оборудованы 1,3-литровым двигателем, который в зависимости от модификации Т160 и T180 выдает 102 л.с. или 131 л.с.

Все двигатели сочетаются с функцией ECO Start/Stop. Наряду с шестиступенчатой механической коробкой передач две дизельные модели и более мощная из двух бензиновых также доступны с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением (DCT).

[ + – ] Для T-Class будут доступны 4-цилиндровые бензиновые и дизельные ДВС, а чуть позже к ним присоединится и полностью электрический вариант Фото: Mercedes-Benz

Ранее Фокус рассказывал про дебют премиального электрического кроссовера стоимостью свыше 100 тыс. долларов — Mercedes-Benz EQS SUV.

А также про впечатляющий рекорд, который установил новейший электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX, который проехал свыше 1000 км без подзарядки.