Показали Mercedes-Benz T-Class: він може сподобатися українцям

Новий компактвен Mercedes-Benz T-Класу, належить до так званих сімейних версій утилітарних "каблучків", які дуже люблять у нашій країні.

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Компанія Mercedes-Benz презентувала преміальну версію комерційної моделі Citan. Компактний мінівен отримав власне ім'я — T-Class. Про це повідомляє пресслужба німецької компанії.

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[ + – ] Дизайн переднього бампера "роднить" Mercedes-Benz T-Класу із суто "цивільними" моделями Фото: Mercedes-Benz

Новинка створена у тісній співпраці з французькою компанією Renault і використовує платформу та агрегати популярної моделі Kangoo. З цими моделями уніфіковано і Nissan Townstar, про який Фокус розповідав раніше.

Дизайн Mercedes-Benz T-Class 2022

Компактвен преміум-класу T-Клас був розроблений спеціально для сімей та любителів активного відпочинку, яким потрібно багато місця в салоні у повсякденному житті, а також для поїздок на вихідні або занять спортом, але які надають великого значення комфорту та стилю.

Розміри Mercedes-Benz T-Класу:

довжина — 4498 мм

ширина — 1859 мм

висота — 1811 мм

Від пасажирської версії Citan Tourer новий компактвен від Мерседеса відрізняється хромованою обробкою ламелів радіаторної решітки, пофарбованими в колір кузова корпусами зовнішніх дзеркал та індивідуальним дизайном переднього бампера.

[ + – ] Невеликий 5-місний фургон поєднує компактні зовнішні розміри з величезним обсягом простору Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Незабаром з'явиться варіант з довгою колісною базою, розрахований на сім посадкових місць. Фото: Mercedes-Benz

За такої стильної зовнішності новий Mercedes-Benz T-Класу пропонує багато місця для завантаження речей, інвентарю та обладнання для активного відпочинку та спорту. Розсувні бічні двері забезпечують швидку посадку та висадку, а також гнучкі можливості завантаження.

Крім багатофункціональності та величезного простору абсолютно нова модель Mercedes-Benz пропонує високий рівень оснащення і вже в стандартному оснащенні має інформаційно-розважальну систему MBUX з 7-дюймовим екраном та підтримкою Apple CarPlay/Android Auto, електричне гальмо стоянки, 7 подушок безпеки та численні системи допомоги при керуванні ADAS.

[ + – ] Від побратимів по платформі Mercedes-Benz T-Клас відрізняють дорожчі матеріали в інтер'єрі Фото: Mercedes-Benz [ + – ] В салоні можуть застосовуватися яскраві елементи декору кольору кузова. Фото: Mercedes-Benz

А як опції пропонує 17-дюймові колісні диски, світлодіодні фари High Performance, систему безконтактного доступу в салон та запуску двигуна KEYLESS-GO, фонове світлодіодне освітлення і навіть оббивку сидінь зі штучної шкіри ARTICO та багато іншого.

[ + – ] Як опція пропонується оббивка сидінь зі штучної шкіри ARTICO Фото: Mercedes-Benz [ + – ] На другому ряду Mercedes-Benz T-Класу 2022 можна розмістити до трьох дитячих крісел Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Заднє сидіння Mercedes-Benz T-Класа у стандартній комплектації складається, утворюючи практично рівний вантажний майданчик із підлогою багажного відділення Фото: Mercedes-Benz

Так само, як і зібратися по платформі Renault Kangoo і Nissan Townstar, новинка від Mercedes-Benz отримає традиційні ДВС, а потім і повністю електричну версію, аналогічну Renault Kangoo E-Tech.

Ціна на новий Mercedes-Benz T-Class починається з 30 тисяч євро за базову версію T160 із механічною коробкою передач.

Дизельні версії T160d та T180d оснащені 1,5-літровим двигуном потужністю 95 к.с. та 116 к.с. відповідно. Бензинові Mercedes-Benz T-Класу обладнані 1,3-літровим двигуном, який в залежності від модифікації Т160 та T180 видає 102 к.с. або 131 к.с.

Усі двигуни поєднуються із функцією ECO Start/Stop. Поряд із шестиступінчастою механічною коробкою передач дві дизельні моделі та більш потужна з двох бензинових також доступні із семиступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням (DCT).

[ + – ] Для T-Class будуть доступні 4-циліндрові бензинові та дизельні ДВС, а трохи пізніше до них приєднається і повністю електричний варіант Фото: Mercedes-Benz

Раніше Фокус розповідав про дебют преміального електричного кросовера вартістю понад 100 тис. доларів — Mercedes-Benz EQS SUV.

А також про вражаючий рекорд, який встановив найновіший електромобіль Mercedes-Benz Vision EQXX, який проїхав понад 1000 км без підзарядки.