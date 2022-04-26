Показали Mercedes-Benz T-Class: він може сподобатися українцям
Новий компактвен Mercedes-Benz T-Класу, належить до так званих сімейних версій утилітарних "каблучків", які дуже люблять у нашій країні.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Компанія Mercedes-Benz презентувала преміальну версію комерційної моделі Citan. Компактний мінівен отримав власне ім'я — T-Class. Про це повідомляє пресслужба німецької компанії.
Новинка створена у тісній співпраці з французькою компанією Renault і використовує платформу та агрегати популярної моделі Kangoo. З цими моделями уніфіковано і Nissan Townstar, про який Фокус розповідав раніше.
Дизайн Mercedes-Benz T-Class 2022
Компактвен преміум-класу T-Клас був розроблений спеціально для сімей та любителів активного відпочинку, яким потрібно багато місця в салоні у повсякденному житті, а також для поїздок на вихідні або занять спортом, але які надають великого значення комфорту та стилю.
Розміри Mercedes-Benz T-Класу:
- довжина — 4498 мм
- ширина — 1859 мм
- висота — 1811 мм
Від пасажирської версії Citan Tourer новий компактвен від Мерседеса відрізняється хромованою обробкою ламелів радіаторної решітки, пофарбованими в колір кузова корпусами зовнішніх дзеркал та індивідуальним дизайном переднього бампера.
За такої стильної зовнішності новий Mercedes-Benz T-Класу пропонує багато місця для завантаження речей, інвентарю та обладнання для активного відпочинку та спорту. Розсувні бічні двері забезпечують швидку посадку та висадку, а також гнучкі можливості завантаження.
Крім багатофункціональності та величезного простору абсолютно нова модель Mercedes-Benz пропонує високий рівень оснащення і вже в стандартному оснащенні має інформаційно-розважальну систему MBUX з 7-дюймовим екраном та підтримкою Apple CarPlay/Android Auto, електричне гальмо стоянки, 7 подушок безпеки та численні системи допомоги при керуванні ADAS.
А як опції пропонує 17-дюймові колісні диски, світлодіодні фари High Performance, систему безконтактного доступу в салон та запуску двигуна KEYLESS-GO, фонове світлодіодне освітлення і навіть оббивку сидінь зі штучної шкіри ARTICO та багато іншого.
Так само, як і зібратися по платформі Renault Kangoo і Nissan Townstar, новинка від Mercedes-Benz отримає традиційні ДВС, а потім і повністю електричну версію, аналогічну Renault Kangoo E-Tech.
Ціна на новий Mercedes-Benz T-Class починається з 30 тисяч євро за базову версію T160 із механічною коробкою передач.
Дизельні версії T160d та T180d оснащені 1,5-літровим двигуном потужністю 95 к.с. та 116 к.с. відповідно. Бензинові Mercedes-Benz T-Класу обладнані 1,3-літровим двигуном, який в залежності від модифікації Т160 та T180 видає 102 к.с. або 131 к.с.
Усі двигуни поєднуються із функцією ECO Start/Stop. Поряд із шестиступінчастою механічною коробкою передач дві дизельні моделі та більш потужна з двох бензинових також доступні із семиступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням (DCT).
Раніше Фокус розповідав про дебют преміального електричного кросовера вартістю понад 100 тис. доларів — Mercedes-Benz EQS SUV.
А також про вражаючий рекорд, який встановив найновіший електромобіль Mercedes-Benz Vision EQXX, який проїхав понад 1000 км без підзарядки.