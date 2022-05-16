RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Розкрито нові подробиці найпотужнішого та найдорожчого кросовера BMW (фото)

444
BMW XM 2023, BMW XM, новий BMW XM, кросовер BMW XM, гібрид BMW, BMW X8
Фото: BMW | BMW XM стане флагманом у позашляховій лінійці марки

Розкішний кросовер BMW XM з'явиться наприкінці року та коштуватиме $150 тисяч. Його запропонують виключно в гібридному виконанні.

У BMW поділилися свіжою інформацією про свій флагманський кросовер. Спочатку його планували назвати BMW X8, проте тепер стало відомо, що модель перейменували на XM. Про це повідомила пресслужба німецької компанії.

Так само був названий і торішній концепт моделі. Серійний кросовер BMW XM показали в камуфляжі, але, судячи з фото, зовні він багато в чому повторюватиме прототип. У нього довгий капот, розширені крила та величезні ґрати радіатора. Для авто запропонують колісні диски діаметром до 23 дюймів.

BMW XM 2023, BMW XM, новий BMW XM, кросовер BMW XM, гібрид BMW, BMW X8
В обробці салону використані шкіра та карбон
Фото: BMW

У салоні встановлять два великі вигнуті дисплеї панелі приладів і мультимедіа. В обробці будуть використані шкіра та карбон.

Новий BMW XM 2023 запропонують виключно як гібрид, що заряджається, з 4,4-літровим турбованим бензиновим V8 і електромотором. Спершу з'явиться версія на 650 к. с. і 800 Н∙м крутного моменту, а потім додадуть топовий 750-сильний варіант. Обидві модифікації матимуть змогу проїхати близько 80 км в електричному режимі.

Важливо
Volkswagen готує недорогий семимісний кросовер з нестандартним дизайном (фото)
Volkswagen готує недорогий семимісний кросовер з нестандартним дизайном (фото)

Для кросовера готують повністю нову систему повного приводу з заднім електронним диференціалом. Крім того, він отримає пневмопідвіску, керовані задні колеса та стане першою моделлю BMW із активними стабілізаторами.

BMW XM 2023, BMW XM, новий BMW XM, кросовер BMW XM, гібрид BMW, BMW X8
Навіть базова версія отримає потужну 650-сильну гібридну установку
Фото: BMW

Презентація BMW XM відбудеться восени. Виробництво моделі розпочнуть у грудні на американському заводі компанії, а її продажі стартують на початку 2023 року за ціною приблизно від $150 тисяч. Основними конкурентами моделі стануть Lamborghini Urus, Bentley Bentayga й Aston Martin DBX.

Раніше Фокус розповідав про новий BMW 3 Series. Седан пройшов фейсліфтинг і вперше отримав електричну версію.