Розкрито нові подробиці найпотужнішого та найдорожчого кросовера BMW (фото)
Розкішний кросовер BMW XM з'явиться наприкінці року та коштуватиме $150 тисяч. Його запропонують виключно в гібридному виконанні.
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У BMW поділилися свіжою інформацією про свій флагманський кросовер. Спочатку його планували назвати BMW X8, проте тепер стало відомо, що модель перейменували на XM. Про це повідомила пресслужба німецької компанії.
Так само був названий і торішній концепт моделі. Серійний кросовер BMW XM показали в камуфляжі, але, судячи з фото, зовні він багато в чому повторюватиме прототип. У нього довгий капот, розширені крила та величезні ґрати радіатора. Для авто запропонують колісні диски діаметром до 23 дюймів.
У салоні встановлять два великі вигнуті дисплеї панелі приладів і мультимедіа. В обробці будуть використані шкіра та карбон.
Новий BMW XM 2023 запропонують виключно як гібрид, що заряджається, з 4,4-літровим турбованим бензиновим V8 і електромотором. Спершу з'явиться версія на 650 к. с. і 800 Н∙м крутного моменту, а потім додадуть топовий 750-сильний варіант. Обидві модифікації матимуть змогу проїхати близько 80 км в електричному режимі.Важливо
Для кросовера готують повністю нову систему повного приводу з заднім електронним диференціалом. Крім того, він отримає пневмопідвіску, керовані задні колеса та стане першою моделлю BMW із активними стабілізаторами.
Презентація BMW XM відбудеться восени. Виробництво моделі розпочнуть у грудні на американському заводі компанії, а її продажі стартують на початку 2023 року за ціною приблизно від $150 тисяч. Основними конкурентами моделі стануть Lamborghini Urus, Bentley Bentayga й Aston Martin DBX.
Раніше Фокус розповідав про новий BMW 3 Series. Седан пройшов фейсліфтинг і вперше отримав електричну версію.