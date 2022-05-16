Розкрито нові подробиці найпотужнішого та найдорожчого кросовера BMW (фото)

Розкішний кросовер BMW XM з'явиться наприкінці року та коштуватиме $150 тисяч. Його запропонують виключно в гібридному виконанні.

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У BMW поділилися свіжою інформацією про свій флагманський кросовер. Спочатку його планували назвати BMW X8, проте тепер стало відомо, що модель перейменували на XM. Про це повідомила пресслужба німецької компанії.

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Так само був названий і торішній концепт моделі. Серійний кросовер BMW XM показали в камуфляжі, але, судячи з фото, зовні він багато в чому повторюватиме прототип. У нього довгий капот, розширені крила та величезні ґрати радіатора. Для авто запропонують колісні диски діаметром до 23 дюймів.

[ + – ] В обробці салону використані шкіра та карбон Фото: BMW

У салоні встановлять два великі вигнуті дисплеї панелі приладів і мультимедіа. В обробці будуть використані шкіра та карбон.

Новий BMW XM 2023 запропонують виключно як гібрид, що заряджається, з 4,4-літровим турбованим бензиновим V8 і електромотором. Спершу з'явиться версія на 650 к. с. і 800 Н∙м крутного моменту, а потім додадуть топовий 750-сильний варіант. Обидві модифікації матимуть змогу проїхати близько 80 км в електричному режимі.

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Для кросовера готують повністю нову систему повного приводу з заднім електронним диференціалом. Крім того, він отримає пневмопідвіску, керовані задні колеса та стане першою моделлю BMW із активними стабілізаторами.

[ + – ] Навіть базова версія отримає потужну 650-сильну гібридну установку Фото: BMW

Презентація BMW XM відбудеться восени. Виробництво моделі розпочнуть у грудні на американському заводі компанії, а її продажі стартують на початку 2023 року за ціною приблизно від $150 тисяч. Основними конкурентами моделі стануть Lamborghini Urus, Bentley Bentayga й Aston Martin DBX.

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