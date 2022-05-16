Раскрыты новые подробности самого мощного и дорогого кроссовера BMW (фото)

Роскошный кроссовер BMW XM появится в конце года и будет стоить от $150 тысяч. Его предложат исключительно в гибридном исполнении.

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В BMW поделились свежей информацией о своем флагманском кроссовере. Изначально его планировали назвать BMW X8, однако теперь стало известно, что модель переименовали в XM. Об этом сообщила пресс-служба немецкой компании.

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Точно так же был назван и прошлогодний концепт модели. Серийный кроссовер BMW XM показали в камуфляже, но судя по фото, внешне он во многом будет повторять прототип. У него длинный капот, расширенные крылья и огромная решетка радиатора. Для авто предложат колесные диски диаметром до 23 дюймов.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и карбон Фото: BMW

В салоне установят два больших изогнутых дисплея панели приборов и мультимедиа. В отделке будут использованы кожа и карбон.

Новый BMW XM 2023 предложат исключительно как подзаряжаемый гибрид с 4,4-литровым турбированным бензиновым V8 и электромотором. Поначалу появится версия на 650 л. с. и 800 Н∙м крутящего момента, а позже добавят топовый 750-сильный вариант. Обе модификации смогут проехать около 80 км в электрическом режиме.

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Для кроссовера готовят полностью новую систему полного привода с электронным задним дифференциалом. Кроме того, он получит пневмоподвеску, управляемые задние колеса и станет первой моделью BMW с активными стабилизаторами.

[ + – ] Даже базовая версия получит мощную 650-сильную гибридную установку Фото: BMW

Презентация BMW XM состоится осенью. Производство модели начнут в декабре на американском заводе компании, а ее продажи стартуют в начале 2023 года по цене примерно от $150 тысяч. Основными конкурентами модели станут Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Aston Martin DBX.

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