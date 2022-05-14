Volkswagen готовит недорогой семиместный кроссовер с нестандартным дизайном (фото)

Новый Volkswagen Tavendor — более компактная и доступная альтернатива семейному кроссоверу Atlas. Кроссовер будут комплектовать двухлитровыми турбомоторами.

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Опубликованы первые фото Volkswagen Tavendor. Большой семейный кроссовер поступит в продажу с третьего квартала нынешнего года по цене примерно от 44-45 тыс. долларов. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

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Новый Volkswagen Tavendor будут выпускать в Китае на совместном предприятии FAW-VW. Он станет более доступной альтернативой модели Atlas, на платформе которой он построен. Кроссовер несколько компактнее собрата.

[ + – ] Производство Volkswagen Tavendor наладят в Китае Фото: CarNewsChina

Размеры Volkswagen Tavendor 2023:

Длина – 4936 мм

Ширина – 2015 мм

Высота – 1776 мм

Колесная база – 2980 мм

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Кроссовер Volkswagen Tavendor смотрится выразительнее, чем родственный Atlas. По меркам немецкой марки, его дизайн довольно нестандартный – с высоким капотом, широкой решеткой радиатора и продолговатыми фарами.

[ + – ] Модель предложат с передним и полным приводом Фото: CarNewsChina

Салон Volkswagen Tavendor пока не рассекретили. Известно только, что можно будет выбрать версии на 5 и 7 мест.

Кроссовер массой 1944 кг будут комплектовать 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами. В переднеприводной версии мощность составит 186 л. с., а в полноприводной – 220 л. с. Обе модификации получат 7-ступенчатую роботизированную КПП с двумя сцеплениями.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen собирается обогнать Tesla и стать мировым лидером по производству электромобилей.