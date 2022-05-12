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Возродили модель 60-х: в Volkswagen решили бросить вызов Tesla (фото)

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Электромобиль Scout, Volkswagen Scout, International Harvester Scout, пикап Volkswagen
Фото: Volkswagen | International Harvester Scout возродят в формате электромобиля

Концерн Volkswagen планирует воскресить знаменитый внедорожник International Harvester Scout в формате электромобиля. Выпускать авто будут в США с 2026 года.

Volkswagen Group анонсировали запуск нового бренда Scout. Под этой маркой планируют выпускать электрические модели повышенной проходимости, сообщает пресс-служба немецкого концерна.

Электромобиль Scout, Volkswagen Scout, International Harvester Scout, пикап Volkswagen
Пикап Scout станет конкурентом Tesla Cybertruck
Фото: Volkswagen

Название выбрали не зря – в 1961-1980 годах в США компания International Harvester выпускала семейство внедорожников Scout и они пользовались популярностью. Именно эти модели и решили возродить Volkswagen – еще два года назад концерн выкупил права на торговую марку за сивмолическую сумму, ведь International Harvester обанкротился еще в 1985 году.

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Уже представлены первые наброски будущих моделей. Запланированы среднеразмерный внедорожник и большой четырехдверный пикап. Последний – очевидно составит конкуренцию, в первую очередь, долгожданному Tesla Cybertruck. Также его соперниками называют Ford F-150 Lightning, Rivian R1T и Chevrolet Silverado EV.

Электромобиль Scout, Volkswagen Scout, International Harvester Scout, пикап Volkswagen
International Harvester Scout выпускали с 1961 по 1980 годы

Дизайн современных Scout выполнен в духе их знаменитых предков. Сообщается, что электрокары будут построены на полностью новой платформе, а основной упор сделают на их внедорожных качествах.

Электромобиль Scout, Volkswagen Scout, International Harvester Scout, пикап Volkswagen
Электрокары начнут выпускать в США с 2026 года
Фото: Volkswagen

Первые прототипы моделей презентуют в 2023 году. Производство электромобилей Scout начнется три года спустя на современном предприятии в США. Именно американский рынок станет ключевым для новых электромобилей.

Ранее Фокус рассказывал, что концерн Volkswagen готовит семейство недорогих электрокроссоверов. Они будут стоить от 20 тысяч евро.