Відродили модель 60-х: у Volkswagen вирішили кинути виклик Tesla (фото)

Концерн Volkswagen планує воскресити знаменитий позашляховик International Harvester Scout у форматі електромобіля. Випускатимуть авто у США з 2026 року.

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Volkswagen Group анонсували запуск нового бренду Scout. Під цією маркою планують випускати електричні моделі з підвищеною прохідністю, повідомляє пресслужба німецького концерну.

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[ + – ] Пікап Scout стане конкурентом Tesla Cybertruck Фото: Volkswagen

Назва вибрали недаремно — у 1961-1980 роках у США компанія International Harvester випускала сімейство позашляховиків Scout і вони популярні. Саме ці моделі і вирішили відродити Volkswagen — ще два роки тому концерн викупив права на торгову марку за символічну суму, адже International Harvester збанкрутував ще у 1985 році.

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Вже представлені перші начерки майбутніх моделей. Заплановано середньорозмірний позашляховик та великий чотиридверний пікап. Останній — очевидно, складе конкуренцію, насамперед довгоочікуваному Tesla Cybertruck. Також його суперниками називають Ford F-150 Lightning, Rivian R1T та Chevrolet Silverado EV.

[ + – ] International Harvester Scout випускали з 1961 по 1980 роки

Дизайн сучасних Scout виконаний у дусі їхніх знаменитих предків. Повідомляється, що електрокари будуть побудовані на повністю новій платформі, а основний акцент зроблять на їхніх позашляхових якостях.

[ + – ] Електрокари почнуть випускати у США з 2026 року Фото: Volkswagen

Перші прототипи моделей презентують у 2023 році. Виробництво електромобілів Scout почнеться через три роки на сучасному підприємстві в США. Саме американський ринок стане ключовим для нових електромобілів.

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