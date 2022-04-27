Перший електропікап Ford запущено у виробництво: його вже розкупили на рік уперед (фото)

Ford F-150 Lightning — електрична версія популярного пікапа. Попит на неї перевищив очікування.

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У США розпочалося виробництво Ford F-150 Lightning. Електричний пікап Ford доступний за ціною від 39 974 доларів, проте охочим придбати його доведеться чекати понад рік. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.

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[ + – ] Виробництво налагодили на підприємстві в Дірборні Фото: Ford

Складання електрокара відбувається на головному підприємстві Ford Rouge в Дірборні (штат Мічиган), що функціонує з 1921 року. Саме там збирали такі знакові моделі, як Ford V8 та Mustang, а також усі покоління пікапів F-серії та трактори Fordson.

Попит на новий Ford F-150 Lightning б'є всі рекорди. Замовлення на електромобіль приймають з травня минулого року та їх уже понад 200 тисяч. Мало того, 45 тисяч із них надійшли в перші 48 годин. Уточнення: щороку випускатимуть по 150 тис. F-150 Lightning.

[ + – ] Запас ходу топового пікапа перевищує 480 км. Фото: Ford [ + – ] У салоні встановлено великий дисплей Фото: Ford [ + – ] Попереду передбачено 400-літровий багажник. Фото: Ford [ + – ] За рік випустять 150 тис. пікапів

Спочатку розкупили найдоступніші версії пікапа, а потім — дорожчі XLT ($52 974), Lariat ($67 474) та Platinum ($90 874). Оскільки для виконання всіх замовлень знадобиться понад рік, то поки нові заявки не приймають.

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Нагадаємо, що електричний пікап Ford F-150 Lightning запропонований у чотиридверному виконанні вантажністю 900 кг. Серед його особливостей — 400-літровий передній багажник. Модель доступна у двох повнопривідних версіях:

SR — 426 к. с., запас ходу — 370 км;

ER — 571 к. с., запас ходу — понад 480 км, розгін до 100 км/год — 4,5 с.

Раніше Фокус розповідав, що пікап Ford F-150 врятує під час відключення електрики.