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Перший електропікап Ford запущено у виробництво: його вже розкупили на рік уперед (фото)

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Ford F-150 Lightning, новий Ford F-150 Lightning, електромобіль Ford F-150, Ford F-150 2022
Фото: Ford | Ford F-150 Lightning зібрав понад 200 тис. замовлень

Ford F-150 Lightning — електрична версія популярного пікапа. Попит на неї перевищив очікування.

У США розпочалося виробництво Ford F-150 Lightning. Електричний пікап Ford доступний за ціною від 39 974 доларів, проте охочим придбати його доведеться чекати понад рік. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.

Ford F-150 Lightning, новий Ford F-150 Lightning, електромобіль Ford F-150, Ford F-150 2022
Виробництво налагодили на підприємстві в Дірборні
Фото: Ford

Складання електрокара відбувається на головному підприємстві Ford Rouge в Дірборні (штат Мічиган), що функціонує з 1921 року. Саме там збирали такі знакові моделі, як Ford V8 та Mustang, а також усі покоління пікапів F-серії та трактори Fordson.

Попит на новий Ford F-150 Lightning б'є всі рекорди. Замовлення на електромобіль приймають з травня минулого року та їх уже понад 200 тисяч. Мало того, 45 тисяч із них надійшли в перші 48 годин. Уточнення: щороку випускатимуть по 150 тис. F-150 Lightning.

Запас ходу топового пікапа перевищує 480 км.
Запас ходу топового пікапа перевищує 480 км.
Фото: Ford
У салоні встановлено великий дисплей
У салоні встановлено великий дисплей
Фото: Ford
Попереду передбачено 400-літровий багажник.
Попереду передбачено 400-літровий багажник.
Фото: Ford
За рік випустять 150 тис. пікапів
За рік випустять 150 тис. пікапів
Запас ходу топового пікапа перевищує 480 км.
У салоні встановлено великий дисплей
Попереду передбачено 400-літровий багажник.
За рік випустять 150 тис. пікапів

Спочатку розкупили найдоступніші версії пікапа, а потім — дорожчі XLT ($52 974), Lariat ($67 474) та Platinum ($90 874). Оскільки для виконання всіх замовлень знадобиться понад рік, то поки нові заявки не приймають.

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Офіційні фото та подробиці нового Ford Taurus 2022
Офіційні фото та подробиці нового Ford Taurus 2022

Нагадаємо, що електричний пікап Ford F-150 Lightning запропонований у чотиридверному виконанні вантажністю 900 кг. Серед його особливостей — 400-літровий передній багажник. Модель доступна у двох повнопривідних версіях:

  • SR — 426 к. с., запас ходу — 370 км;
  • ER — 571 к. с., запас ходу — понад 480 км, розгін до 100 км/год — 4,5 с.

Раніше Фокус розповідав, що пікап Ford F-150 врятує під час відключення електрики.