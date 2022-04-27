Перший електропікап Ford запущено у виробництво: його вже розкупили на рік уперед (фото)
Ford F-150 Lightning — електрична версія популярного пікапа. Попит на неї перевищив очікування.
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У США розпочалося виробництво Ford F-150 Lightning. Електричний пікап Ford доступний за ціною від 39 974 доларів, проте охочим придбати його доведеться чекати понад рік. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.
Складання електрокара відбувається на головному підприємстві Ford Rouge в Дірборні (штат Мічиган), що функціонує з 1921 року. Саме там збирали такі знакові моделі, як Ford V8 та Mustang, а також усі покоління пікапів F-серії та трактори Fordson.
Попит на новий Ford F-150 Lightning б'є всі рекорди. Замовлення на електромобіль приймають з травня минулого року та їх уже понад 200 тисяч. Мало того, 45 тисяч із них надійшли в перші 48 годин. Уточнення: щороку випускатимуть по 150 тис. F-150 Lightning.
Спочатку розкупили найдоступніші версії пікапа, а потім — дорожчі XLT ($52 974), Lariat ($67 474) та Platinum ($90 874). Оскільки для виконання всіх замовлень знадобиться понад рік, то поки нові заявки не приймають.Важливо
Нагадаємо, що електричний пікап Ford F-150 Lightning запропонований у чотиридверному виконанні вантажністю 900 кг. Серед його особливостей — 400-літровий передній багажник. Модель доступна у двох повнопривідних версіях:
- SR — 426 к. с., запас ходу — 370 км;
- ER — 571 к. с., запас ходу — понад 480 км, розгін до 100 км/год — 4,5 с.
Раніше Фокус розповідав, що пікап Ford F-150 врятує під час відключення електрики.