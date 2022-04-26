Офіційні фото та подробиці нового Ford Taurus 2022
Седан Ford Taurus відрізняється виразним дизайном і багатою комплектацією. Його оснащують 2,0-літровим турбомотором.
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Опубліковано перші фото Ford Taurus нового покоління. Мало хто знає, що великий сімейний седан досі випускають. Він надійде у продаж із літа, а виробництво налагодять у Китаї. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.
Новий Ford Taurus виглядає досить знайомим. Справа в тому, що, по суті, це експортна версія Ford Mondeo 2022, яка вже продається в Китаї. Основним ринком стануть країни Близького Сходу.
Седан Ford Taurus зовні нічим не відрізняється від Mondeo. У нього величезні решітки радіатора, вузькі фари та висувні ручки. Ліхтарі зроблені на кшталт Ford Mustang.
Розміри Ford Taurus 2022:
- довжина — 4 935 мм;
- ширина — 1 875 мм;
- висота — 1 500 мм;
- колісна база — 2 945 мм.
Компонування салону також знайоме за Ford Mondeo, тільки віртуальна панель приладів компактніша і набагато менший 13,2-дюймовий дисплей мультимедіа (у Mondeo — величезний 27-дюймовий екран). Кермо скошене знизу, а замість важеля КПП — круглий джойстик.
Комплектація Ford Taurus 2022 досить багата — панорамний дах, адаптивний круїз-контроль, контроль "сліпих" зон, бездротове заряджання смартфонів.Важливо
Характеристики Ford Taurus 2022
Седан запропонують у єдиній версії з 2,0-літровим 245-сильним бензиновим турбомотором EcoBoost. У парі з ним працює 8-ступінчаста автоматична КПП. Максимальна швидкість — 225 км/год.
Раніше Фокус повідомляв, що опубліковано перші фото Ford Mustang нового покоління. Він уперше в історії моделі стане гібридом.