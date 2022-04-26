Официальные фото и подробности нового Ford Taurus 2022

Седан Ford Taurus отличается выразительным дизайном и богатой комплектацией. Его оснащают 2,0-литровым турбомотором.

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Опубликованы первые фото Ford Taurus нового поколения. Мало кто знает, что большой семейный седан до сих пор выпускают. Он поступит в продажу с лета, а производство наладят в Китае. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

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Новый Ford Taurus выглядит довольно знакомо. Дело в том, что, по сути, это экспортная версия Ford Mondeo 2022, который уже продается в Китае. Основным рынком станут страны Ближнего Востока.

[ + – ] Фонари выполнены в стиле Ford Mustang Фото: Ford

Седан Ford Taurus внешне ничем не отличается от Mondeo. У него огромная решетка радиатора, узкие фары и выдвижные ручки. Фонари выполнены в духе Ford Mustang.

Размеры Ford Taurus 2022:

Длина – 4935 мм

Ширина – 1875 мм

Высота — 1500 мм

Колесная база – 2945 мм

Компоновка салона также знакома по Ford Mondeo, только виртуальная панель приборов компактнее и гораздо меньший 13,2-дюймовый дисплей мультимедиа (в Mondeo – огромный 27-дюймовый экран). Руль скошен снизу, а вместо рычага КПП – круглый джойстик.

[ + – ] В салоне на передней панели установлены рядом два дисплея Фото: Ford

Комплектация Ford Taurus 2022 довольно богатая – панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, контроль "слепых" зон, беспроводная зарядка смартфонов.

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Характеристики Ford Taurus 2022

Седан предложат в единственной версии с 2,0-литровым 245-сильным бензиновым турбомотором EcoBoost. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая КПП. Максимальная скорость — 225 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что опубликованы первые фото Ford Mustang нового поколения. Он впервые в истории модели станет гибридом.