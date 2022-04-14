Новий Ford Mustang 2024 вперше показали на фото

Ford Mustang стане агресивнішим на вигляд і вперше отримає гібридну версію. Це буде останній бензиновий Mustang.

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В інтернет потрапили перші шпигунські фото Ford Mustang нового покоління. Вже сьоме покоління культової моделі мають представити наприкінці 2023 або на початку 2024 року. Про це пише сайт Carscoops.

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[ + – ] У лінійці з'явиться гібридна версія

Дизайн Ford Mustang 2024 стане агресивнішим. Йому збільшать решітку радіатора та повітрозабірники в бампері, а фари стануть довгастими.

Салон Ford Mustang нового покоління стане сучаснішим – від класичного стилю нинішньої моделі вирішили відмовитись. Масл-кар оснастять великим віртуальним щитком приладів і сучасною мультимедійною системою.

[ + – ] У салоні відмовляться від ретро-стилю Фото: carscoops.com

Відомо, що новий Ford Mustang 2024 стане останнім бензиновим поколінням моделі. Утім, електрифікація все-таки відбудеться – базову 2,3-літрову турбочетвірку доповнять електромотором. Залишиться в лінійці й 5,0-літровий V8, проте поки що невідомо, чи отримає ця версія гібридну установку.

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До речі, Ford Mustang – як і раніше, найпопулярніша спортивна модель у світі. За 2021 рік продали 71 660 купе та кабріолетів. Усього з 1964 року випущено понад 10,2 мільйона Mustang.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує новий екстремальний спорткар, який стане найпотужнішою та найшвидшою моделлю в історії марки.