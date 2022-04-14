Новий Ford Mustang 2024 вперше показали на фото
Ford Mustang стане агресивнішим на вигляд і вперше отримає гібридну версію. Це буде останній бензиновий Mustang.
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В інтернет потрапили перші шпигунські фото Ford Mustang нового покоління. Вже сьоме покоління культової моделі мають представити наприкінці 2023 або на початку 2024 року. Про це пише сайт Carscoops.
Дизайн Ford Mustang 2024 стане агресивнішим. Йому збільшать решітку радіатора та повітрозабірники в бампері, а фари стануть довгастими.
Салон Ford Mustang нового покоління стане сучаснішим – від класичного стилю нинішньої моделі вирішили відмовитись. Масл-кар оснастять великим віртуальним щитком приладів і сучасною мультимедійною системою.
Відомо, що новий Ford Mustang 2024 стане останнім бензиновим поколінням моделі. Утім, електрифікація все-таки відбудеться – базову 2,3-літрову турбочетвірку доповнять електромотором. Залишиться в лінійці й 5,0-літровий V8, проте поки що невідомо, чи отримає ця версія гібридну установку.Важливо
До речі, Ford Mustang – як і раніше, найпопулярніша спортивна модель у світі. За 2021 рік продали 71 660 купе та кабріолетів. Усього з 1964 року випущено понад 10,2 мільйона Mustang.
Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує новий екстремальний спорткар, який стане найпотужнішою та найшвидшою моделлю в історії марки.