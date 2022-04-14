Новый Ford Mustang 2024 впервые показали на фото

Ford Mustang станет агрессивнее на вид и впервые получит гибридную версию. Это будет последний бензиновый Mustang.

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В интернет попали первые шпионские фото Ford Mustang нового поколения. Уже седьмое по счету поколение культовой модели должны представить в конце 2023 или в начале 2024 года. Об этом пишет сайт Carscoops.

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[ + – ] В линейке появится гибридная версия

Дизайн Ford Mustang 2024 станет агрессивнее. Ему увеличат решетку радиатора и воздухозаборники в бампере, а фары станут продолговатыми.

Салон Ford Mustang нового поколения станет современнее – от классического стиля нынешней модели решили отказаться. Масл-кар оснастят большим виртуальным щитком приборов и современной мультимедийной системой.

[ + – ] В салоне откажутся от ретро-стиля Фото: carscoops.com

Уже известно, что новый Ford Mustang 2024 станет последним бензиновым поколением модели. Впрочем, электрификация все-таки состоится – базовую 2,3-литровую турбочетверку дополнят электромотором. Останется в линейке и 5,0-литровый V8, однако пока неизвестно, получит ли эта версия гибридную установку.

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К слову, Ford Mustang – по-прежнему самая популярная спортивная модель в мире. За 2021 год продали 71 660 купе и кабриолетов. Всего же с 1964 года выпущено свыше 10,2 миллионов Mustang.

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