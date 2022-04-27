Первый электропикап Ford запущен в производство: его уже раскупили на год вперед (фото)

Ford F-150 Lightning — электрическая версия популярного пикапа. Спрос на нее превысил ожидания.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В США стартовало производство Ford F-150 Lightning. Электрический пикап Ford доступен по цене от 39 974 долларов, однако желающим приобрести его придется ждать больше года. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Производство наладили на предприятии в Дирборне Фото: Ford

Сборка электрокара происходит на головном предприятии Ford Rouge в Дирборне (штат Мичиган), функционирующем с 1921 года. Именно там собирали такие знаковые модели, как Ford V8 и Mustang, а также все поколения пикапов F-серии и тракторы Fordson.

Спрос на новый Ford F-150 Lightning бьет все рекорды. Предзаказы на электромобиль принимают с мая прошлого года и их уже больше 200 тысяч. Мало того, 45 тысяч из них поступили в первые 48 часов. Для справки: ежегодно будут выпускать по 150 тыс. F-150 Lightning.

[ + – ] Запас хода топового пикапа превышает 480 км Фото: Ford [ + – ] В салоне установлен большой дисплей Фото: Ford [ + – ] Спереди предусмотрен 400-литровый багажник Фото: Ford [ + – ] За год выпустят 150 тыс. пикапов

Поначалу раскупили самые доступные версии пикапа, а затем – более дорогие XLT ($52 974), Lariat ($67 474) и Platinum (90 874 доллара). Поскольку для выполнения всех заказов понадобится больше года, то пока новые заявки не принимаются.

Важно

Официальные фото и подробности нового Ford Taurus 2022

Напомним, что электрический пикап Ford F-150 Lightning предложен в четырехдверном исполнении грузоподъемностью 900 кг. Среди его особенностей — 400-литровый передний багажник. Модель доступна в двух полноприводных версиях:

SR – 426 л. с., запас хода – 370 км;

ER – 571 л. с., запас хода – свыше 480 км, разгон до 100 км/ч – 4,5 с.

Ранее Фокус рассказывал, что пикап Ford F-150 Lightning спасет при отключении электричества.