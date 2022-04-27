Первый электропикап Ford запущен в производство: его уже раскупили на год вперед (фото)
Ford F-150 Lightning — электрическая версия популярного пикапа. Спрос на нее превысил ожидания.
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В США стартовало производство Ford F-150 Lightning. Электрический пикап Ford доступен по цене от 39 974 долларов, однако желающим приобрести его придется ждать больше года. Об этом сообщает официальный сайт Ford.
Сборка электрокара происходит на головном предприятии Ford Rouge в Дирборне (штат Мичиган), функционирующем с 1921 года. Именно там собирали такие знаковые модели, как Ford V8 и Mustang, а также все поколения пикапов F-серии и тракторы Fordson.
Спрос на новый Ford F-150 Lightning бьет все рекорды. Предзаказы на электромобиль принимают с мая прошлого года и их уже больше 200 тысяч. Мало того, 45 тысяч из них поступили в первые 48 часов. Для справки: ежегодно будут выпускать по 150 тыс. F-150 Lightning.
Поначалу раскупили самые доступные версии пикапа, а затем – более дорогие XLT ($52 974), Lariat ($67 474) и Platinum (90 874 доллара). Поскольку для выполнения всех заказов понадобится больше года, то пока новые заявки не принимаются.Важно
Напомним, что электрический пикап Ford F-150 Lightning предложен в четырехдверном исполнении грузоподъемностью 900 кг. Среди его особенностей — 400-литровый передний багажник. Модель доступна в двух полноприводных версиях:
- SR – 426 л. с., запас хода – 370 км;
- ER – 571 л. с., запас хода – свыше 480 км, разгон до 100 км/ч – 4,5 с.
Ранее Фокус рассказывал, что пикап Ford F-150 Lightning спасет при отключении электричества.