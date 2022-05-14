Volkswagen готує недорогий семимісний кросовер з нестандартним дизайном (фото)

Новий Volkswagen Tavendor — компактніша та доступніша альтернатива сімейному кросоверу Atlas. Кросовер комплектуватимуть дволітровими турбомоторами.

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Опубліковано перші фото Volkswagen Tavendor. Великий сімейний кросовер надійде у продаж із третього кварталу цього року за ціною приблизно від 44-45 тис. доларів. Про це пише сайт CarNewsChina.

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Новий Volkswagen Tavendor випускатимуть у Китаї на спільному підприємстві FAW-VW. Він стане доступнішою альтернативою моделі Atlas, на платформі якої він побудований. Кросовер трохи компактнішим за побратима.

[ + – ] Виробництво Volkswagen Tavendor налагодять у Китаї Фото: CarNewsChina

Розміри Volkswagen Tavendor 2023:

Довжина — 4936 мм

Ширина — 2015 мм

Висота — 1776 мм

Колісна база — 2980 мм

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Кросовер Volkswagen Tavendor виглядає виразніше за родинний Atlas. За мірками німецької марки, його дизайн досить нестандартний — з високим капотом, широкими решітками радіатора та довгастими фарами.

[ + – ] Модель запропонують з переднім та повним приводом Фото: CarNewsChina

Салон Volkswagen Tavendor поки не розсекретили. Відомо лише, що можна буде вибрати версії на 5 та 7 місць.

Кросовер масою 1944 кг комплектуватимуть 2,0-літровими бензиновими турбомоторами. В передньопривідній версії потужність становитиме 186 к. с., а у повнопривідній — 220 к. с. Обидві модифікації отримають 7-ступінчасту роботизовану КПП із двома зчепленнями.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen має на меті обігнати Tesla та стати світовим лідером з виробництва електромобілів.