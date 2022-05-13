Посунься, Tesla: Volkswagen планує стати світовим лідером із виробництва електрокарів

Електрична лінійка Volkswagen Group буде набагато ширшою та різноманітнішою, ніж у Tesla. Важливу роль відіграють дешеві бюджетні моделі.

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Volkswagen готується серйозно наростити випуск електромобілів найближчими роками. У перспективі німецький концерн планує випередити Tesla та вийти на перше місце у світі з виробництва електрокарів. Про це заявила керівниця відділу продажу Volkswagen Group Гільдегард Вортман агентству Reuters.

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Цього року бренди концерну Volkswagen сумарно мають випустити 800 тисяч електромобілів, а план на 2023 рік — уже 1,3 мільйона. 2030 року електрокари повинні становити вже половину всіх випущених автомобілів Volkswagen Group. Стратегія постійно оновлюється — ще кілька років тому керівники Volkswagen вважали, що зможуть випускати мільйон електрокарів лише 2025 року. Навіть дефіцит мікрочипів не здатний уповільнити темпи зростання виробництва електромобілів.

[ + – ] Концерн готується розширити електричну лінійку моделей Фото: Volkswagen

Для порівняння: Tesla за 2021 рік випустила 930 422 авто, а цього року Ілон Маск планує зібрати близько 1,5 мільйона електрокарів. До того ж, на 2023 рік заплановано старт виробництва пікапа Tesla Cybertruck, що дозволить ще більше вирватися вперед.

Раніше СЕО Volkswagen Group Герберт Дісс заявив, що концерн спробує випередити Tesla до 2025 року, проте це буде дуже складним завданням. І зізнався, що не очікував, що конкуренти так швидко наростять обсяги виробництва. Втім, вийти в лідери можливо завдяки тому, що електрична лінійка Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda та Seat буде набагато ширшою та різноманітнішою, ніж у Tesla. Зокрема, запропонують недорогі моделі, яких у Tesla поки що немає.

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Крім того, Volkswagen має великі плани на північноамериканський ринок, він у перспективі навіть може стати ключовим для концерну. Найближчим часом там надійдуть у продаж одразу 25 електричних моделей, а у розвиток виробництва на підприємствах у США та Мексиці інвестують 7,1 млрд доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що саме в Америці виготовлятимуть електричні позашляховики нового бренду концерну Volkswagen.