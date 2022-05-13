RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Тотальна електрифікація: ЄС планує заборонити продажі бензинових і дизельних авто

746
автомобілі в Європі, авто з ЄС, електромобілі в ЄС, заборона бензинових авто, реєстрація авто
Фото: Renault | З 2035 року в ЄС можна буде реєструвати лише електромобілі

У ЄС мають намір повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння з 2035 року. Експлуатацію авто, куплених раніше, забороняти не будуть.

Європейський союз готується прийняти нову стратегію електрифікації автопрому. Вона передбачає повну заборону на реєстрацію нових бензинових і дизельних автомобілів із 2035 року. Про це повідомляє Німецьке видання Handelsblatt.

До рук журналістів потрапив проєкт документа, підготовлений Францією, яку очолює зараз Рада ЄС. Проєкт резолюції вже отримав схвалення у профільному комітеті Європарламенту, та й більшість депутатів підтримують її. Вона може бути прийнята вже найближчими місяцями.

автомобілі в Європі, авто з ЄС, електромобілі в ЄС, заборона бензинових авто, реєстрація авто
Експлуатацію бензинових і дизельних авто забороняти не планують
Фото: Reuters

Франція пропонує заборонити в Євросоюзі, починаючи з 2035 року, реєстрацію всіх автомобілів, чий вихлоп містить СО2. Грубо кажучи, під заборону потрапляють усі бензинові та дизельні авто. Це дозволить зменшити викиди вуглекислого газу в усій Європі на 25%.

Обмеження поширюватимуться на легкові та легкі комерційні моделі. Жодних перехідних періодів не вводитимуть, однак й експлуатацію вже зареєстрованих авто з ДВС не заборонять.

Важливо
Представлено найбільшу у світі електровантажівку: вона може перевозити 290 тонн (відео)
Представлено найбільшу у світі електровантажівку: вона може перевозити 290 тонн (відео)

Крім того, розглядається пропозиція доповнити резолюцію пунктом будівництва мережі зарядних станцій на європейських автомагістралях.

Також на Єврокомісію покладуть зобов'язання кожні два роки контролювати виконання заходів щодо перепідготовки працівників автомобільної галузі. Справа в тому, що перехід на електромобілі загрожує різким скороченням робочих місць на заводі, від чого постраждають країни Східної Європи.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen створить нову марку електромобілів, щоб кинути виклик Tesla.