Тотальная электрификация: ЕС планирует запретить продажи бензиновых и дизельных авто

В ЕС собираются полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания с 2035 года. Эксплуатацию авто, купленных ранее, запрещать не будут.

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Европейский союз готовится принять новую стратегию электрификации автопрома. Она предусматривает полный запрет на регистрацию новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

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В руки журналистов попал проект документа, подготовленный Францией, которая возглавляет сейчас Совет ЕС. Проект резолюции уже получил одобрение в профильном комитете Европарламента, да и большинство депутатов поддерживают ее. Она может быть принята уже в ближайшие месяцы.

[ + – ] Эксплуатацию бензиновых и дизельных авто запрещать не планируют Фото: Reuters

Франция предлагает запретить в Евросоюзе начиная с 2035 года регистрацию всех автомобилей, чей выхлоп содержит СО2. Грубо говоря, под запрет попадают все бензиновые и дизельные авто. Это позволит уменьшить выбросы углекислого газа во всей Европе на 25%.

Ограничения будут распространяться на легковые и легкие коммерческие модели. Никаких переходных периодов вводить не будут, однако и эксплуатацию уже зарегистрированных авто с ДВС не запретят.

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Кроме того, рассматривается предложение дополнить резолюцию пунктом о строительстве сети зарядных станций на европейских автомагистралях.

Также, на Еврокомиссию возложат обязательство каждые два года контролировать выполнение мероприятий по переподготовке работников автомобильной отрасли. Дело в том, что переход на электромобили грозит резким сокращением рабочих мест на заводе, от чего особенно пострадают страны Восточной Европы.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen создаст новую марку электромобилей, чтобы бросить вызов Tesla.