Представлен самый большой в мире электрогрузовик: он может перевозить 290 тонн (видео)

Карьерный самосвал nuGen оснащен сложной силовой установкой с топливными ячейками. Полная масса электрогрузовика достигает 510 тонн.

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В ЮАР презентовали прототип гигантского карьерного самосвала Anglo-American nuGen. Это самый большой и самый тяжелый в мире грузовой электромобиль и вскоре он поступит в производство. Об этом сообщает официальный сайт американской компании First Mode.

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[ + – ] Высота самосвала превышает 8 метров Фото: First Mode

Именно специалисты First Mode разработали этот исполинский грузовик для компании Anglo-American, добывающей в ЮАР платину карьерным методом. За основу был взят японский Komatsu 930E – один из самых больших автомобилей такого класса. Он достигает 8,2 м в длину, а диаметр его колес – 4 м.

Грузовику полностью заменили силовую установку. Если стандартный Komatsu 930E является дизель-гибридом, то nuGen приводят в движение электромоторы суммарной мощностью 2 МВт (2720 л. с.).

[ + – ] Полная масса грузовика – 510 тонн Фото: First Mode

Такой отдачи достаточно, чтобы перевозить до 290 тонн горной породы. При этом полная масса загруженного электромобиля достигает 510 тонн. Во время презентации в присутствии президента ЮАР Сирила Рамафозы прототип nuGen смог поднять 150 тонн груза на склон с крутизной 7%.

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Питают электромоторы аккумуляторная батарея емкостью 1200 кВт∙ч, а также вдородные топливные ячейки. Грузовик не имеет вредных выбросов – в выхлопе содержится только водяной пар. Также предусмотрена система тормозной рекуперации, помогающая подзаряжать батарею.

[ + – ] nuGen получил электромоторы, батарею и водородные топливные элементы

В ближайшие годы Anglo-American nuGen запустят в производство. До 2030 года планируют выпустить 30 электрических самосвалов.

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