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Будущее наступает сейчас: к уборке улиц в Китае приступает беспилотная техника

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Беспилотник Robosweeper, беспилотные авто, беспилотный автомобиль, автопилот 4-го уровня, беспилотный грузовик
Фото: CarNewsChina | Robosweeper – электрический беспилотный грузовик от Yutong Group и WeRide

Беспилотные грузовики Robosweeper имеют кабину, но не оснащены ни рулем, ни педалями. Управляет ими искусственный интеллект.

В Китае начато производство пробной партии беспилотных уборочных машин Robosweeper. Уже до конца мая 50 таких грузовиков начнут работать в Гуанчжоу. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Беспилотник Robosweeper, беспилотные авто, беспилотный автомобиль, автопилот 4-го уровня, беспилотный грузовик
Первым новую технику получит город Гуанчжоу
Фото: CarNewsChina

Robosweeper – совместная разработка концерна Yutong Group и стартапа WeRide, выпускающего беспилотные такси и автобусы с 2017 года. Проект призван, в первую очередь, помочь побороть пандемию коронавируса, ведь беспилотники будут дезинфицировать городские улицы. Их оснастили стандартным набором уборочной машины – щетками, баком для воды и распылителем.

В WeRide также создали онлайн-платформу для управления группой таких беспилотных авто на основе облачного сервиса. Искусственный интеллект сам распределяет и корректирует их маршруты и следит за уборкой в режиме реального времени.

Беспилотник Robosweeper, беспилотные авто, беспилотный автомобиль, автопилот 4-го уровня, беспилотный грузовик
Управляет беспилотниками искусственный интеллект
Фото: CarNewsChina

Электрический грузовик Robosweeper оснащен автопилотом 4-го уровня и не нуждается во вмешательстве человека. У него есть двухместная кабина, но нет ни руля, ни педалей.

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Разработчики Robosweeper прогнозируют, что по мере разрастания мегаполисов потребность таких в беспилотных уборщиках будет только расти. Они станут эффективнее, дешевле в эксплуатации и экологически чище традиционной дизельной техники, управляемой водителем.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае также появились беспилотные закусочные на колесах и они уже пользуются огромной популярностью.