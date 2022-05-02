Будущее наступает сейчас: к уборке улиц в Китае приступает беспилотная техника

Беспилотные грузовики Robosweeper имеют кабину, но не оснащены ни рулем, ни педалями. Управляет ими искусственный интеллект.

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В Китае начато производство пробной партии беспилотных уборочных машин Robosweeper. Уже до конца мая 50 таких грузовиков начнут работать в Гуанчжоу. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Первым новую технику получит город Гуанчжоу Фото: CarNewsChina

Robosweeper – совместная разработка концерна Yutong Group и стартапа WeRide, выпускающего беспилотные такси и автобусы с 2017 года. Проект призван, в первую очередь, помочь побороть пандемию коронавируса, ведь беспилотники будут дезинфицировать городские улицы. Их оснастили стандартным набором уборочной машины – щетками, баком для воды и распылителем.

В WeRide также создали онлайн-платформу для управления группой таких беспилотных авто на основе облачного сервиса. Искусственный интеллект сам распределяет и корректирует их маршруты и следит за уборкой в режиме реального времени.

[ + – ] Управляет беспилотниками искусственный интеллект Фото: CarNewsChina

Электрический грузовик Robosweeper оснащен автопилотом 4-го уровня и не нуждается во вмешательстве человека. У него есть двухместная кабина, но нет ни руля, ни педалей.

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Разработчики Robosweeper прогнозируют, что по мере разрастания мегаполисов потребность таких в беспилотных уборщиках будет только расти. Они станут эффективнее, дешевле в эксплуатации и экологически чище традиционной дизельной техники, управляемой водителем.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае также появились беспилотные закусочные на колесах и они уже пользуются огромной популярностью.