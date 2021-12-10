В Китае появились беспилотные закусочные на колесах: их популярность бьет рекорды
Доставку еди беспилотными автомобилями уже оценили жители Пекина. Возле них выстраиваются очереди.
В Пекине начали эксплуатацию необычных беспилотников. Они доставляют еду офисным работникам, то есть, по сути, являются закусочными на колесах. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Автономную доставку еды запустили сразу несколько популярных сетей ресторанов быстрого питания. Она сразу стала популярной среди офисных работников Пекина, ведь теперь в обеденный перерыв не нужно идти в ресторан и можно сэкономить время. Возле беспилотников теперь выстраиваются очереди. Заведениям общепита автономная доставка также выгодная, ведь не нужно платить зарплату огромному количество курьеров.Важно
Боковины беспилотников выполнены прозрачными и напоминают витрины – это позволяет покупателям выбрать понравившееся им блюдо. Для оформления заказа и безналичной оплаты предусмотрен большой сенсорный экран.
Беспилотные автомобили изготовила китайская компания Neolix. Она работает над автономными транспортными средствами с 2016 года и уже тестировала их в нескольких крупных городах Китая, а также в Германии, ОАЭ, Сингапуре, Тайланде и Швейцарии. В Neolix также разрабатывают беспилотный общественный транспорт.
Ранее Фокус рассказывал, что в Китае запустили сервис беспилотного такси. Пассажиров возят более 60 авто.