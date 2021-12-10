В Китае появились беспилотные закусочные на колесах: их популярность бьет рекорды

Доставку еди беспилотными автомобилями уже оценили жители Пекина. Возле них выстраиваются очереди.

В Пекине начали эксплуатацию необычных беспилотников. Они доставляют еду офисным работникам, то есть, по сути, являются закусочными на колесах. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Боковины авто напоминают витрины Фото: CarNewsChina

Автономную доставку еды запустили сразу несколько популярных сетей ресторанов быстрого питания. Она сразу стала популярной среди офисных работников Пекина, ведь теперь в обеденный перерыв не нужно идти в ресторан и можно сэкономить время. Возле беспилотников теперь выстраиваются очереди. Заведениям общепита автономная доставка также выгодная, ведь не нужно платить зарплату огромному количество курьеров.

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Боковины беспилотников выполнены прозрачными и напоминают витрины – это позволяет покупателям выбрать понравившееся им блюдо. Для оформления заказа и безналичной оплаты предусмотрен большой сенсорный экран.

[ + – ] Оформить заказ можно через меню на сенсорном экране Фото: CarNewsChina

Беспилотные автомобили изготовила китайская компания Neolix. Она работает над автономными транспортными средствами с 2016 года и уже тестировала их в нескольких крупных городах Китая, а также в Германии, ОАЭ, Сингапуре, Тайланде и Швейцарии. В Neolix также разрабатывают беспилотный общественный транспорт.

Ранее Фокус рассказывал, что в Китае запустили сервис беспилотного такси. Пассажиров возят более 60 авто.