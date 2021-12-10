У Китаї з'явилися безпілотні закусочні на колесах: їхня популярність б'є рекорди

Доставку їжі безпілотними автомобілями вже оцінили мешканці Пекіна. Біля них вишиковуються черги.

У Пекіні розпочали експлуатацію незвичайних безпілотників. Вони доставляють їжу офісним працівникам, тобто насправді є закусочними на колесах. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Боковини авто нагадують вітрини Фото: CarNewsChina

Автономну доставку їжі запустили кілька популярних мереж ресторанів швидкого харчування. Вона одразу стала популярною серед офісних працівників Пекіна, адже тепер в обідню перерву не потрібно йти в ресторан і можна заощадити час. Біля безпілотників тепер шикуються черги. Закладам громадського харчування автономна доставка також вигідна, адже не потрібно платити зарплату величезній кількості кур'єрів.

Важливо

Уряд США повністю відмовиться від бензинових і дизельних автомобілів

Боковини безпілотників виконані прозорими та нагадують вітрини – це дозволяє покупцям вибрати страву, що їм сподобалася. Для оформлення замовлення та безготівкової оплати передбачено великий сенсорний екран.

[ + – ] Оформити замовлення можна через меню на сенсорному екрані Фото: CarNewsChina

Безпілотні автомобілі виготовила китайська компанія Neolix. Вона працює над автономними транспортними засобами з 2016 року та вже тестувала їх у кількох великих містах Китаю, а також у Німеччині, ОАЕ, Сінгапурі, Тайланді та Швейцарії. У Neolix також розробляють безпілотний транспорт.

Раніше Фокус розповідав, що в Китаї запустили сервіс безпілотного таксі. Пасажирів возять понад 60 авто.