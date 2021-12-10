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У Китаї з'явилися безпілотні закусочні на колесах: їхня популярність б'є рекорди

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Безпілотна доставка їжі, доставка їжі, безпілотні авто, безпілотники
Фото: CarNewsChina | Безпілотники випускає компанія Neolix

Доставку їжі безпілотними автомобілями вже оцінили мешканці Пекіна. Біля них вишиковуються черги.

У Пекіні розпочали експлуатацію незвичайних безпілотників. Вони доставляють їжу офісним працівникам, тобто насправді є закусочними на колесах. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Безпілотна доставка їжі, доставка їжі, безпілотні авто, безпілотники
Боковини авто нагадують вітрини
Фото: CarNewsChina

Автономну доставку їжі запустили кілька популярних мереж ресторанів швидкого харчування. Вона одразу стала популярною серед офісних працівників Пекіна, адже тепер в обідню перерву не потрібно йти в ресторан і можна заощадити час. Біля безпілотників тепер шикуються черги. Закладам громадського харчування автономна доставка також вигідна, адже не потрібно платити зарплату величезній кількості кур'єрів.

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Боковини безпілотників виконані прозорими та нагадують вітрини – це дозволяє покупцям вибрати страву, що їм сподобалася. Для оформлення замовлення та безготівкової оплати передбачено великий сенсорний екран.

Безпілотна доставка їжі, доставка їжі, безпілотні авто, безпілотники
Оформити замовлення можна через меню на сенсорному екрані
Фото: CarNewsChina

Безпілотні автомобілі виготовила китайська компанія Neolix. Вона працює над автономними транспортними засобами з 2016 року та вже тестувала їх у кількох великих містах Китаю, а також у Німеччині, ОАЕ, Сінгапурі, Тайланді та Швейцарії. У Neolix також розробляють безпілотний транспорт.

Раніше Фокус розповідав, що в Китаї запустили сервіс безпілотного таксі. Пасажирів возять понад 60 авто.