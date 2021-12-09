Уряд США повністю відмовиться від бензинових і дизельних автомобілів

Перехід на електромобілі допоможе заощадити кошти та зменшити шкідливі викиди в атмосферу. Поки що лише 0,5% автомобілів держструктур у США — електричні.

Федеральний уряд США припинить закупівлю для держструктур автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року та поповнюватиме автопарк виключно електромобілями. Відповідний указ підписав президент Джо Байден і таким чином виконав передвиборчу обіцянку. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Таке рішення покликане суттєво скоротити шкідливі викиди в атмосферу, адже державний автопарк налічує понад 650 тис. легкових і вантажних машин, причому лише 0,5% є електрокарами. Щорічно вони спалюють 1,5 млн тонн палива (на $730 млн) і викидають в атмосферу 3,1 млн тонн шкідливих речовин.

[ + – ] Наразі електрокари становлять лише 0,5% державного автопарку Фото: carscoops.com

Перехід на електромобілі проходитиме поступово. Так, із 2027 року планують відмовитися від легкових моделей із бензиновими та дизельними двигунами. Винятки зроблять лише для військових і аерокосмічної галузі – там авто з ДВС будуть використовувати та після 2035 року.

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Наразі уряд США щороку закуповує приблизно по 50 тис. авто, але електрифікація стимулює активніше оновлювати автопарк. Тобто американські автовиробники отримають більше державних замовлень, а це означає, що від такого рішення виграє автопром.

[ + – ] Електрокросовіри Ford Mustang Mach-E проходять тести в Департаменті внутрішньої безпеки Фото: Ford

Перші кроки щодо відмови від двигунів внутрішнього згоряння вже робляться. Поліції Вашингтона, Нью-Йорка та Сан-Франциско почали закуповувати електричні мотоцикли та велосипеди. А Департамент внутрішньої безпеки зараз тестує електрокросовери Ford Mustang Mach-E.

Раніше Фокус повідомляв, що Peugeot відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння на європейському ринку до 2030 року.