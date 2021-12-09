Правительство США полностью откажется от бензиновых и дизельных автомобилей

Переход на электромобили поможет сэкономить средства и уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Пока только 0,5% автомобилей госструктур в США — электрические.

Федеральное правительство США прекратит закупки для госструктур автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года и будет пополнять автопарк исключительно электромобилями. Соответствующий указ подписал президент Джо Байден и, таким образом, выполнил передвыборное обещание. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Такое решение призвано существенно сократить вредные выбросы в атмосферу, ведь государственный автопарк насчитывает свыше 650 тыс. легковых и грузовых машин, причем только 0,5% из них являются электрокарами. Ежегодно они сжигают 1,5 млн. тонн топлива (на $730 млн.) и выбрасывают в атмосферу 3,1 млн. тонн вредных веществ.

[ + – ] На данный момент электрокары составляют только 0,5% государственного автопарка Фото: carscoops.com

Переход на электромобили будет проходить постепенно. Так, с 2027 года планируют отказаться от легковых моделей с бензиновыми и дизельными двигателями. Исключения сделают лишь для военных и аэрокосмической отрасли – там авто с ДВС будут использовать и после 2035 года.

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На данный момент правительство США ежегодно закупает примерно по 50 тыс. авто, но электрификация стимулирует активнее обновлять автопарк. То есть, американские автопроизводители получат больше государственных заказов, а это значит, что от такого решения выиграет и автопром.

[ + – ] Электрокроссоверы Ford Mustang Mach-E проходят тесты в Департаменте внутренней безопасности Фото: Ford

Первые шаги по отказу от двигателей внутреннего сгорания уже предпринимаются. Полиции Вашингтона, Нью-Йорка и Сан-Франциско начали закупать электрические мотоциклы и велосипеды. А Департамент внутренней безопасности сейчас тестирует электрокроссоверы Ford Mustang Mach-E.

Ранее Фокус сообщал, что Peugeot откажется от двигателей внутреннего сгорания на европейском рынке к 2030 году.