Майбутнє настає зараз: до прибирання вулиць у Китаї залучають безпілотну техніку

Безпілотні вантажівки Robosweeper мають кабіну, але не оснащені ні кермом, ні педалями. Керує ними штучний інтелект.

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У Китаї розпочато виробництво пробної партії безпілотних збиральних машин Robosweeper. Уже до кінця травня 50 таких вантажівок почнуть працювати у Гуанчжоу. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Першим нову техніку отримає місто Гуанчжоу Фото: CarNewsChina

Robosweeper — спільна розробка концерну Yutong Group і стартапу WeRide, що випускає безпілотні таксі й автобуси з 2017 року. Проєкт покликаний насамперед допомогти подолати пандемію коронавірусу, адже безпілотники дезінфікуватимуть міські вулиці. Їх оснастили стандартним набором прибиральної машини — щітками, баком для води та розпилювачем.

У WeRide також створили онлайн-платформу для керування групою таких безпілотних автомобілів на основі хмарного сервісу. Штучний інтелект сам розподіляє та коригує їх маршрути та стежить за прибиранням у режимі реального часу.

[ + – ] Керує безпілотниками штучний інтелект Фото: CarNewsChina

Електрична вантажівка Robosweeper оснащена автопілотом 4-го рівня і не потребує втручання людини. У нього є двомісна кабіна, але немає ні керма, ні педалей.

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Розробники Robosweeper прогнозують, що в міру розростання мегаполісів потреба таких у безпілотних прибиральниках тільки зростатиме. Вони стануть ефективнішими, дешевшими в експлуатації та екологічно чистішими за традиційну дизельну техніку, керовану водієм.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї також з'явилися безпілотні закусочні на колесах, і вони вже користуються величезною популярністю.