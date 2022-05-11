Представлено найбільшу у світі електровантажівку: вона може перевозити 290 тонн (відео)

Кар'єрний самоскид nuGen оснащений складною силовою установкою із паливними осередками. Повна маса електровантажівки сягає 510 тонн.

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У ПАР презентували макет гігантського кар'єрного самоскида Anglo-American nuGen. Це найбільший і найважчий у світі вантажний електромобіль і незабаром надійде у виробництво. Про це повідомляє офіційний сайт американської компанії "First Mode".

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[ + – ] Висота самоскида перевищує 8 метрів Фото: First Mode

Саме фахівці First Mode розробили цю велетенську вантажівку для компанії Anglo-American, яка видобуває в ПАР платину кар'єрним методом. За основу взято японський Komatsu 930E — один із найбільших автомобілів такого класу. Він досягає 8,2 м завдовжки, а діаметр його коліс — 4 м.

Вантажівці повністю замінили силову установку. Якщо стандартний Komatsu 930E є дизель-гібридом, то nuGen рухають електромотори сумарною потужністю 2 МВт (2720 к. с.).

[ + – ] Повна маса вантажівки – 510 тонн Фото: First Mode

Такої віддачі достатньо, щоби перевозити до 290 тонн гірської породи. Водночас повна маса завантаженого електромобіля сягає 510 тонн. Під час презентації в присутності президента ПАР Сиріла Рамафози прототип nuGen зміг підняти 150 тонн вантажу на схил із крутістю 7%.

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Живлять електромотори акумуляторна батарея місткістю 1200 кВт∙год, а також водневі паливні осередки. Вантажівка не має шкідливих викидів — у вихлопі міститься лише водяна пара. Також передбачена система гальмівної рекуперації, що допомагає заряджати батарею.

[ + – ] nuGen отримав електромотори, батарею та водневі паливні елементи

Найближчими роками Anglo-American nuGen запустять у виробництво. До 2030 року планують випустити 30 електричних самоскидів.

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