Подвинься, Tesla: Volkswagen планирует стать мировым лидером по производству электрокаров

Электрическая линейка Volkswagen Group будет гораздо более широкой и разнообразной, чем у Tesla. Важную роль сыграют недорогие бюджетные модели.

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Volkswagen готовится серьезно нарастить выпуск электромобилей в ближайшие годы. В перспективе немецкий концерн планирует обогнать Tesla и выйти на первое место в мире по производству электрокаров. Об этом заявила руководитель отдела продаж Volkswagen Group Хильдегард Вортман агентству Reuters.

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В нынешнем году бренды концерна Volkswagen суммарно должны выпустить 800 тысяч электромобилей, а план на 2023 год – уже 1,3 миллиона. В 2030 году электрокары должны составлять уже половину всех выпущенных автомобилей Volkswagen Group. Стратегия постоянно обновляется — еще несколько лет назад руководители Volkswagen считали, что смогут выпускать миллион электрокаров только в 2025 году. Даже дефицит микрочипов не способен замедлить темпы роста производства электромобилей.

[ + – ] Концерн готовится расширить электрическую линейку моделей Фото: Volkswagen

Для сравнения: Tesla за 2021 год выпустила 930 422 авто, а в нынешнем году Илон Маск планирует собрать около 1,5 миллиона электрокаров. К тому же, на 2023 год запланирован старт производства пикапа Tesla Cybertruck, что позволит еще больше вырваться вперед.

Ранее СЕО Volkswagen Group Герберт Дисс заявил, что концерн попробует обогнать Tesla до 2025 года, однако это будет очень сложной задачей. И признался, что не ожидал, что конкуренты так быстро нарастят объемы производства. Впрочем, выйти в лидеры возможно благодаря тому, что электрическая линейка Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda и Seat будет гораздо более широкой и разнообразной, чем у Tesla. В частности, предложат недорогие модели, которых у Tesla пока нет.

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Кроме того, Volkswagen имеет большие планы на североамериканский рынок — он в перспективе даже может стать ключевым для концерна. В ближайшее время там поступят в продажу сразу 25 электрических моделей, а в развитие производства на предприятиях в США и Мексике инвестируют 7,1 млрд. долларов.

Ранее Фокус сообщал, что именно в Америке будут производить электрические внедорожники нового бренда концерна Volkswagen.