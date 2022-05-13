Первые фото BMW 3 Series 2023: что изменилось в популярном седане

Новая "тройка" BMW изменится внешне и получит полностью новый салон. Впервые у седана появится электрическая версия.

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BMW 3 Series готовят к обновлению. Презентация модели должна состояться летом, но первые ее фото уже попали в интернет. Их опубликовал сайт Autohome.

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Дизайн BMW 3 Series 2023 изменился в деталях, но позволил сделать седан выразительнее на вид. У автомобиля новые раскосые фары, измененная решетка радиатора и более агрессивный бампер с увеличенным воздухозаборником. В фонарях авто изменен узор. Кроме того, предложат новые колесные диски диаметром 18 и 19 дюймов.

[ + – ] Сзади изменен узор фонарей Фото: autohome.com.cn

Салон BMW 3 Series пока не рассекречен, но известно, что переднюю панель полностью переделают. Виртуальный щиток приборов и дисплей мультимедийной системы будут объединены в один блок.

Новый BMW 3 Series сохранит широкую и разнообразную палитру двигателей. На выбор будут доступны бензиновые турбомоторы объемом 2,0 л (156-258 л. с.) и 3,0 л (387 л. с.), а также турбодизели объемом 2,0 л (150 и 190 л. с.) и 3,0 л (265 и 340 л. с.). Особняком стоит 480-сильный седан BMW M3, однако его обновят отдельно и добавят версию в кузове универсал.

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Сохранится и 292-сильный подзаряжаемый гибрид BMW 330e, способный проехать 66 км на электротяге. А с недавних пор линейку пополнил и электромобиль BMW i3.

Ранее Фокус сообщал, что знаменитый BMW Isetta возродили в формате миниатюрного электромобиля.