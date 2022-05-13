Перші фото BMW 3 Series 2023: що змінилося у популярному седані

Нова "трійка" BMW зміниться зовні й отримає повністю новий салон. Уперше в седана з'явиться електронна версія.

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BMW 3 Series готують до оновлення. Презентація моделі має відбутися влітку, але перші її фото вже потрапили в інтернет. Їх опублікував сайт Autohome.

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Дизайн BMW 3 Series 2023 змінився в деталях, але дозволив зробити седан більш виразним на вигляд. В автомобіля нові розкосі фари, змінена решітка радіатора та більш агресивний бампер зі збільшеним повітрозабірником. У ліхтарях авто змінено візерунок. Крім того, запропонують нові колісні диски діаметром 18 та 19 дюймів.

[ + – ] Ззаду змінено візерунок ліхтарів Фото: autohome.com.cn

Салон BMW 3 Series поки не розсекречено, але відомо, що передню панель повністю перероблять. Віртуальний щиток приладів і дисплей мультимедійної системи будуть об'єднані в один блок.

Новий BMW 3 Series збереже широку та різноманітну палітру двигунів. На вибір будуть доступні бензинові турбомотори об'ємом 2,0 л (156-258 к. с.) та 3,0 л (387 к. с.), а також турбодизелі об'ємом 2,0 л (150 і 190 к. с.) та 3,0 л (265 та 340 к. с.). Окремо стоїть 480-сильний седан BMW M3, проте його оновлять окремо і додадуть версію в кузові універсал.

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Збережеться і 292-сильний підзаряджувальний гібрид BMW 330e, здатний проїхати 66 км на електротязі. А з нещодавніх пір лінійку поповнив й електромобіль BMW i3.

Раніше Фокус повідомляв, що знаменитий BMW Isetta відродили у форматі мініатюрного електромобіля.